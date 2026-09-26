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SSD SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty купить в Санкт-Петербурге
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SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty

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SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - фото 1
SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - фото 2
SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - фото 3
SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - фото 4
SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - фото 5
SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - фото 6
SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - фото 7
SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - фото 8
SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - фото 9
SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - фото 10
SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
внешний
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
1800
  • SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - фото 1
  • SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - фото 2
  • SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - фото 3
  • SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - фото 4
  • SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - фото 5
  • SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - фото 6
  • SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - фото 7
  • SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - фото 8
  • SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - фото 9
  • SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - фото 10
  • SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741467
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Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
внешний
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
1800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
100

Описание товара SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty

Внешний SSD-накопитель Netac с ёмкостью 1024 Гб — это решение для тех, кто ценит скорость и мобильность. Подключение по USB Type-C делает его универсальным и удобным для современных устройств. Молниеносная скорость чтения до 2000 МБайт/с и высокая скорость записи 1800 МБайт/с позволяют быстро перемещать большие объёмы данных, работать с тяжёлыми проектами и монтировать видео без задержек. Благодаря технологии 3D NAND накопитель отличается надёжностью и долговечностью. Лёгкий и компактный форм-фактор идеально подойдёт для работы в поездках, командировках или дома, когда важно всегда иметь под рукой внушительный запас памяти.



Теги товара: 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 1800

Отзывы о товаре SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty




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Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
внешний
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
1800
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний SSD-накопитель Netac с ёмкостью 1024 Гб — это решение для тех, кто ценит скорость и мобильность. Подключение по USB Type-C делает его универсальным и удобным для современных устройств. Молниеносная скорость чтения до 2000 МБайт/с и высокая скорость записи 1800 МБайт/с позволяют быстро перемещать большие объёмы данных, работать с тяжёлыми проектами и монтировать видео без задержек. Благодаря технологии 3D NAND накопитель отличается надёжностью и долговечностью. Лёгкий и компактный форм-фактор идеально подойдёт для работы в поездках, командировках или дома, когда важно всегда иметь под рукой внушительный запас памяти.


Теги товара: 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 1800
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SSD накопитель Netac ZX20 II 1TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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