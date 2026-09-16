Накопитель SSD M.2 2280 1TB SLEG-860-1000GCS ADATA
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 1TB SLEG-860-1000GCS ADATA
SSD-накопитель A-Data в форм-факторе M.2 2280 — это быстрый и выносливый выбор для современных задач. Молниеносная скорость чтения до 6000 МБ/с и высокая скорость записи 4000 МБ/с идеально подходят для работы с большими файлами, монтажа видео и требовательных игр. Интерфейс PCIe 4.0 x4 обеспечивает стабильную и быструю передачу данных даже под нагрузкой. Объём 1024 Гб легко вместит операционную систему, программы и всё необходимое для работы или развлечений. Используется современная 3D NAND флэш-память, а максимальный ресурс записи 320 ТБ и время наработки на отказ 2 000 000 часов говорят о высокой надёжности накопителя A-Data в долгосрочной перспективе.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 4000, PCIe 4.0 x4, 320 ТБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 760 руб.3940 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC
-
В наличииЦена 15 920 руб.3980 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 1Tb (P320P1TBM28)
-
В наличииЦена 16 800 руб.4200 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X)
-
В наличииЦена 17 220 руб.4305 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS)
-
В наличииЦена 18 830 руб.4708 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 1024GB (AGAMMIXS70B-1T-CS...
-
В наличииЦена 18 830 руб.4708 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND...
-
В наличииЦена 19 240 руб.4810 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW)
-
В наличииЦена 19 320 руб.4830 руб. в СплитНакопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0GIMAI298)
-
В наличииЦена 20 150 руб.5038 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW)
-
В наличииЦена 20 150 руб.5038 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P...
-
В наличииЦена 20 330 руб.5083 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM
-
В наличииЦена 21 420 руб.5355 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1TB 990 EVO Plus (MZ-V9S1T0BW)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 4000, PCIe 4.0 x4, 320 ТБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2280 1TB SLEG-860-1000GCS ADATA