Накопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW)
Samsung 870 EVO 250GB - внутренний 2.5? SATA SSD начального объёма, подходящий для установки операционной системы и базового набора программ. Он совмещает надёжность линейки EVO и высокий уровень совместимости с ПК, ноутбуками и медиаустройствами.
Для каких задач и конфигураций
Объём 250 ГБ оптимален как системный диск: под Windows/macOS, офисный пакет, браузеры и несколько ключевых приложений или игр. Накопитель хорошо подходит для апгрейда старого ноутбука или стационарного ПК с HDD, когда важны скорость и плавность работы интерфейса.
Ключевые особенности
870 EVO обеспечивает последовательное чтение до 560 МБ/с и запись до 530 МБ/с, максимизируя возможности интерфейса SATA III. Используется надёжная V-NAND-память и контроллер Samsung с поддержкой TRIM, S.M.A.R.T и технологий выравнивания износа, а ресурс TBW и MTBF достаточен для многолетней эксплуатации в бытовых и офисных сценариях. Фирменное ПО Samsung Magician позволяет контролировать состояние накопителя и обновлять прошивку.
Важные нюансы перед покупкой
Интерфейс SATA ограничивает скорость по сравнению с NVMe-SSD, однако для большинства офисных и домашних задач разница ощущается меньше, чем по сравнению с HDD. При выборе стоит убедиться в наличии свободного 2.5? отсека и порта SATA, а также подготовить резервную копию данных перед миграцией системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
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Samsung 870 EVO 250GB - внутренний 2.5? SATA SSD начального объёма, подходящий для установки операционной системы и базового набора программ. Он совмещает надёжность линейки EVO и высокий уровень совместимости с ПК, ноутбуками и медиаустройствами.
Для каких задач и конфигураций
Объём 250 ГБ оптимален как системный диск: под Windows/macOS, офисный пакет, браузеры и несколько ключевых приложений или игр. Накопитель хорошо подходит для апгрейда старого ноутбука или стационарного ПК с HDD, когда важны скорость и плавность работы интерфейса.
Ключевые особенности
870 EVO обеспечивает последовательное чтение до 560 МБ/с и запись до 530 МБ/с, максимизируя возможности интерфейса SATA III. Используется надёжная V-NAND-память и контроллер Samsung с поддержкой TRIM, S.M.A.R.T и технологий выравнивания износа, а ресурс TBW и MTBF достаточен для многолетней эксплуатации в бытовых и офисных сценариях. Фирменное ПО Samsung Magician позволяет контролировать состояние накопителя и обновлять прошивку.
Важные нюансы перед покупкой
Интерфейс SATA ограничивает скорость по сравнению с NVMe-SSD, однако для большинства офисных и домашних задач разница ощущается меньше, чем по сравнению с HDD. При выборе стоит убедиться в наличии свободного 2.5? отсека и порта SATA, а также подготовить резервную копию данных перед миграцией системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный ссд ,наконец то могу открывать программы быстро
Достоинства:
Комментарий:
Не умер спустя пару месяцев, что уже радостно. Скорости в пределах нормы
Достоинства:
Комментарий:
Диск быстрый. Надеюсь, что работать будет долго.
Достоинства:
Комментарий:
хороший выбор для домашнего пк/ноутбука
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар, поставил и со старого hhd сделал клон диска всё работает нормально и скорость хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
работает пока что хорошо, но очень сомнительно что это именно MSI так как сверху обычная наклейка которая видно что наклеена от руки криво, но пока рабочая штука посмотрим что дальше
Достоинства:
Комментарий:
проверить не могу сломался комп
Достоинства:
Комментарий:
очень даже хороший. Всё работает, к кейсу подошел
Достоинства:
Комментарий:
Установил-определился,поставил винду-всё работает.На старенький DELL-5737.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ссд, сначала испугался что не отображается в винде, но потом разобрался
Достоинства:
Комментарий:
За пол года использования никаких проблем или ошибок не возникало. Работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
все отлично работает,упаковка нормальная спасибо
Достоинства:
Комментарий:
все работает, подключил без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Хорошего качества, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в целости, при подключении к компьютеру диск определился
Достоинства:
Комментарий:
работает, битых ячеек нету, скорость как в описании, тесты проходит.
Достоинства:
Комментарий:
Определился сразу, 10 встала, грузится быстро даже на первом i3 (s 1156).
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая, на пломбах! диск работает) Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Компьютер обнаружил сразу при подключении, работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
скоростные показатели меня устроили тем более устройство будет выполнять функцию хранения данных,заказал еще один
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий , все как указанно в карточке товара .
Достоинства:
Комментарий:
Пришло целое. Еще не подключил.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро заказывал курьером , установился как родной старый ноут ожил, виндовс 10 установился минут за 5 -7 пока все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая , поставил на комп , разбил на два диска , всё отлично работает ...
Достоинства:
Комментарий:
Поставил на нее Винду, полет нормальный. Посмотрю, сколько будет работать
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ssd, купил сразу два - на 480 и 960 гб, оба работают, новые. Скорость чтения у обоих на примерно 50 Mb/s выше заявленной.
Достоинства:
Высокое качество чипов, низкий процент брака, сервисное ПО, гарантия 5 лет от производителя, обратная связь на сайте производителя. Высокая скорость отдачи от ssd, справляется с большим количеством операций в отличии от конкурентов, характеристики всегда соотвуствуют заявленным. Лучший ssd за свои деньги, в магазине Котофото сейчас самая низкая цена, дешевле только поддерлка, пока что проверил серийный номер на сайте samsung - номер был принят сайтом, по гарантии еще не сдавал и не факт что сдам.
Недостатки:
По недостаткам SSD - не обнаружил, потому что из детясков купленных ssd от samsung всего пару раз отвал по гарантии, и меняли на новый! Если работает, то работает железно и долго. При покупке SSD всегда нужно ставить программу для резевного копирования, если конечно дорожите данными.
Комментарий:
Гарантия котофото всего 1 год, что является нарушением п.1 ст. 19 закона ЗПП, как по мне не так Важно куда сдавать, но решение магазаина довольно старанное.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW)
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный ссд ,наконец то могу открывать программы быстро
Достоинства:
Комментарий:
Не умер спустя пару месяцев, что уже радостно. Скорости в пределах нормы
Достоинства:
Комментарий:
Диск быстрый. Надеюсь, что работать будет долго.
Достоинства:
Комментарий:
хороший выбор для домашнего пк/ноутбука
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар, поставил и со старого hhd сделал клон диска всё работает нормально и скорость хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
работает пока что хорошо, но очень сомнительно что это именно MSI так как сверху обычная наклейка которая видно что наклеена от руки криво, но пока рабочая штука посмотрим что дальше
Достоинства:
Комментарий:
проверить не могу сломался комп
Достоинства:
Комментарий:
очень даже хороший. Всё работает, к кейсу подошел
Достоинства:
Комментарий:
Установил-определился,поставил винду-всё работает.На старенький DELL-5737.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ссд, сначала испугался что не отображается в винде, но потом разобрался
Достоинства:
Комментарий:
За пол года использования никаких проблем или ошибок не возникало. Работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
все отлично работает,упаковка нормальная спасибо
Достоинства:
Комментарий:
все работает, подключил без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Хорошего качества, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в целости, при подключении к компьютеру диск определился
Достоинства:
Комментарий:
работает, битых ячеек нету, скорость как в описании, тесты проходит.
Достоинства:
Комментарий:
Определился сразу, 10 встала, грузится быстро даже на первом i3 (s 1156).
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая, на пломбах! диск работает) Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Компьютер обнаружил сразу при подключении, работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
скоростные показатели меня устроили тем более устройство будет выполнять функцию хранения данных,заказал еще один
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий , все как указанно в карточке товара .
Достоинства:
Комментарий:
Пришло целое. Еще не подключил.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро заказывал курьером , установился как родной старый ноут ожил, виндовс 10 установился минут за 5 -7 пока все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая , поставил на комп , разбил на два диска , всё отлично работает ...
Достоинства:
Комментарий:
Поставил на нее Винду, полет нормальный. Посмотрю, сколько будет работать
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ssd, купил сразу два - на 480 и 960 гб, оба работают, новые. Скорость чтения у обоих на примерно 50 Mb/s выше заявленной.
Достоинства:
Высокое качество чипов, низкий процент брака, сервисное ПО, гарантия 5 лет от производителя, обратная связь на сайте производителя. Высокая скорость отдачи от ssd, справляется с большим количеством операций в отличии от конкурентов, характеристики всегда соотвуствуют заявленным. Лучший ssd за свои деньги, в магазине Котофото сейчас самая низкая цена, дешевле только поддерлка, пока что проверил серийный номер на сайте samsung - номер был принят сайтом, по гарантии еще не сдавал и не факт что сдам.
Недостатки:
По недостаткам SSD - не обнаружил, потому что из детясков купленных ssd от samsung всего пару раз отвал по гарантии, и меняли на новый! Если работает, то работает железно и долго. При покупке SSD всегда нужно ставить программу для резевного копирования, если конечно дорожите данными.
Комментарий:
Гарантия котофото всего 1 год, что является нарушением п.1 ст. 19 закона ЗПП, как по мне не так Важно куда сдавать, но решение магазаина довольно старанное.