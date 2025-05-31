Описание товара Накопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW)

Samsung 870 EVO 250GB - внутренний 2.5? SATA SSD начального объёма, подходящий для установки операционной системы и базового набора программ. Он совмещает надёжность линейки EVO и высокий уровень совместимости с ПК, ноутбуками и медиаустройствами.

Для каких задач и конфигураций

Объём 250 ГБ оптимален как системный диск: под Windows/macOS, офисный пакет, браузеры и несколько ключевых приложений или игр. Накопитель хорошо подходит для апгрейда старого ноутбука или стационарного ПК с HDD, когда важны скорость и плавность работы интерфейса.

Ключевые особенности

870 EVO обеспечивает последовательное чтение до 560 МБ/с и запись до 530 МБ/с, максимизируя возможности интерфейса SATA III. Используется надёжная V-NAND-память и контроллер Samsung с поддержкой TRIM, S.M.A.R.T и технологий выравнивания износа, а ресурс TBW и MTBF достаточен для многолетней эксплуатации в бытовых и офисных сценариях. Фирменное ПО Samsung Magician позволяет контролировать состояние накопителя и обновлять прошивку.

Важные нюансы перед покупкой

Интерфейс SATA ограничивает скорость по сравнению с NVMe-SSD, однако для большинства офисных и домашних задач разница ощущается меньше, чем по сравнению с HDD. При выборе стоит убедиться в наличии свободного 2.5? отсека и порта SATA, а также подготовить резервную копию данных перед миграцией системы.