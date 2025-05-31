Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW) купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW)

27 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW) - фото 3
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Энергопотребление, Вт
3.5
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 830 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 418557
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW)
14 830 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW)

Samsung 870 EVO 250GB - внутренний 2.5? SATA SSD начального объёма, подходящий для установки операционной системы и базового набора программ. Он совмещает надёжность линейки EVO и высокий уровень совместимости с ПК, ноутбуками и медиаустройствами.

Для каких задач и конфигураций

Объём 250 ГБ оптимален как системный диск: под Windows/macOS, офисный пакет, браузеры и несколько ключевых приложений или игр. Накопитель хорошо подходит для апгрейда старого ноутбука или стационарного ПК с HDD, когда важны скорость и плавность работы интерфейса.

Ключевые особенности

870 EVO обеспечивает последовательное чтение до 560 МБ/с и запись до 530 МБ/с, максимизируя возможности интерфейса SATA III. Используется надёжная V-NAND-память и контроллер Samsung с поддержкой TRIM, S.M.A.R.T и технологий выравнивания износа, а ресурс TBW и MTBF достаточен для многолетней эксплуатации в бытовых и офисных сценариях. Фирменное ПО Samsung Magician позволяет контролировать состояние накопителя и обновлять прошивку.

Важные нюансы перед покупкой

Интерфейс SATA ограничивает скорость по сравнению с NVMe-SSD, однако для большинства офисных и домашних задач разница ощущается меньше, чем по сравнению с HDD. При выборе стоит убедиться в наличии свободного 2.5? отсека и порта SATA, а также подготовить резервную копию данных перед миграцией системы.



Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, TLC, 150 ТБ, 2.5", SATA, 2.5", TLC, 150 ТБ, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, 530, TLC, 530, 150, 2.5", SATA, SATA

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
прекрасный ссд ,наконец то могу открывать программы быстро
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Богдан Б.

Достоинства:


Комментарий:
Не умер спустя пару месяцев, что уже радостно. Скорости в пределах нормы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
Диск быстрый. Надеюсь, что работать будет долго.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Кирилл Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший выбор для домашнего пк/ноутбука
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар, поставил и со старого hhd сделал клон диска всё работает нормально и скорость хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
работает пока что хорошо, но очень сомнительно что это именно MSI так как сверху обычная наклейка которая видно что наклеена от руки криво, но пока рабочая штука посмотрим что дальше
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Станислав О.

Достоинства:


Комментарий:
проверить не могу сломался комп
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
очень даже хороший. Всё работает, к кейсу подошел
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Установил-определился,поставил винду-всё работает.На старенький DELL-5737.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Артур Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ссд, сначала испугался что не отображается в винде, но потом разобрался
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ефим М.

Достоинства:


Комментарий:
За пол года использования никаких проблем или ошибок не возникало. Работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
nadin s.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично работает,упаковка нормальная спасибо
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Dixer

Достоинства:


Комментарий:
все работает, подключил без проблем
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошего качества, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Вадим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в целости, при подключении к компьютеру диск определился
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
работает, битых ячеек нету, скорость как в описании, тесты проходит.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Игорь Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Определился сразу, 10 встала, грузится быстро даже на первом i3 (s 1156).
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая, на пломбах! диск работает) Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Компьютер обнаружил сразу при подключении, работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Ян А.

Достоинства:


Комментарий:
скоростные показатели меня устроили тем более устройство будет выполнять функцию хранения данных,заказал еще один
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Владимир Н.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий , все как указанно в карточке товара .
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришло целое. Еще не подключил.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро заказывал курьером , установился как родной старый ноут ожил, виндовс 10 установился минут за 5 -7 пока все отлично
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Виктор Д.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая , поставил на комп , разбил на два диска , всё отлично работает ...
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Данила М.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил на нее Винду, полет нормальный. Посмотрю, сколько будет работать
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ssd, купил сразу два - на 480 и 960 гб, оба работают, новые. Скорость чтения у обоих на примерно 50 Mb/s выше заявленной.
19.11.2022
Степан

Достоинства:
Высокое качество чипов, низкий процент брака, сервисное ПО, гарантия 5 лет от производителя, обратная связь на сайте производителя. Высокая скорость отдачи от ssd, справляется с большим количеством операций в отличии от конкурентов, характеристики всегда соотвуствуют заявленным. Лучший ssd за свои деньги, в магазине Котофото сейчас самая низкая цена, дешевле только поддерлка, пока что проверил серийный номер на сайте samsung - номер был принят сайтом, по гарантии еще не сдавал и не факт что сдам.

Недостатки:
По недостаткам SSD - не обнаружил, потому что из детясков купленных ssd от samsung всего пару раз отвал по гарантии, и меняли на новый! Если работает, то работает железно и долго. При покупке SSD всегда нужно ставить программу для резевного копирования, если конечно дорожите данными.

Комментарий:
Гарантия котофото всего 1 год, что является нарушением п.1 ст. 19 закона ЗПП, как по мне не так Важно куда сдавать, но решение магазаина довольно старанное.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
3.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Samsung 870 EVO 250GB - внутренний 2.5? SATA SSD начального объёма, подходящий для установки операционной системы и базового набора программ. Он совмещает надёжность линейки EVO и высокий уровень совместимости с ПК, ноутбуками и медиаустройствами.

Для каких задач и конфигураций

Объём 250 ГБ оптимален как системный диск: под Windows/macOS, офисный пакет, браузеры и несколько ключевых приложений или игр. Накопитель хорошо подходит для апгрейда старого ноутбука или стационарного ПК с HDD, когда важны скорость и плавность работы интерфейса.

Ключевые особенности

870 EVO обеспечивает последовательное чтение до 560 МБ/с и запись до 530 МБ/с, максимизируя возможности интерфейса SATA III. Используется надёжная V-NAND-память и контроллер Samsung с поддержкой TRIM, S.M.A.R.T и технологий выравнивания износа, а ресурс TBW и MTBF достаточен для многолетней эксплуатации в бытовых и офисных сценариях. Фирменное ПО Samsung Magician позволяет контролировать состояние накопителя и обновлять прошивку.

Важные нюансы перед покупкой

Интерфейс SATA ограничивает скорость по сравнению с NVMe-SSD, однако для большинства офисных и домашних задач разница ощущается меньше, чем по сравнению с HDD. При выборе стоит убедиться в наличии свободного 2.5? отсека и порта SATA, а также подготовить резервную копию данных перед миграцией системы.



Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, TLC, 150 ТБ, 2.5", SATA, 2.5", TLC, 150 ТБ, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, 530, TLC, 530, 150, 2.5", SATA, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
прекрасный ссд ,наконец то могу открывать программы быстро
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Богдан Б.

Достоинства:


Комментарий:
Не умер спустя пару месяцев, что уже радостно. Скорости в пределах нормы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
Диск быстрый. Надеюсь, что работать будет долго.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Кирилл Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший выбор для домашнего пк/ноутбука
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар, поставил и со старого hhd сделал клон диска всё работает нормально и скорость хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
работает пока что хорошо, но очень сомнительно что это именно MSI так как сверху обычная наклейка которая видно что наклеена от руки криво, но пока рабочая штука посмотрим что дальше
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Станислав О.

Достоинства:


Комментарий:
проверить не могу сломался комп
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
очень даже хороший. Всё работает, к кейсу подошел
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Установил-определился,поставил винду-всё работает.На старенький DELL-5737.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Артур Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ссд, сначала испугался что не отображается в винде, но потом разобрался
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ефим М.

Достоинства:


Комментарий:
За пол года использования никаких проблем или ошибок не возникало. Работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
nadin s.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично работает,упаковка нормальная спасибо
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Dixer

Достоинства:


Комментарий:
все работает, подключил без проблем
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошего качества, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Вадим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в целости, при подключении к компьютеру диск определился
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
работает, битых ячеек нету, скорость как в описании, тесты проходит.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Игорь Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Определился сразу, 10 встала, грузится быстро даже на первом i3 (s 1156).
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая, на пломбах! диск работает) Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Компьютер обнаружил сразу при подключении, работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Ян А.

Достоинства:


Комментарий:
скоростные показатели меня устроили тем более устройство будет выполнять функцию хранения данных,заказал еще один
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Владимир Н.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий , все как указанно в карточке товара .
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришло целое. Еще не подключил.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро заказывал курьером , установился как родной старый ноут ожил, виндовс 10 установился минут за 5 -7 пока все отлично
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Виктор Д.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая , поставил на комп , разбил на два диска , всё отлично работает ...
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Данила М.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил на нее Винду, полет нормальный. Посмотрю, сколько будет работать
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ssd, купил сразу два - на 480 и 960 гб, оба работают, новые. Скорость чтения у обоих на примерно 50 Mb/s выше заявленной.
19.11.2022
Степан

Достоинства:
Высокое качество чипов, низкий процент брака, сервисное ПО, гарантия 5 лет от производителя, обратная связь на сайте производителя. Высокая скорость отдачи от ssd, справляется с большим количеством операций в отличии от конкурентов, характеристики всегда соотвуствуют заявленным. Лучший ssd за свои деньги, в магазине Котофото сейчас самая низкая цена, дешевле только поддерлка, пока что проверил серийный номер на сайте samsung - номер был принят сайтом, по гарантии еще не сдавал и не факт что сдам.

Недостатки:
По недостаткам SSD - не обнаружил, потому что из детясков купленных ssd от samsung всего пару раз отвал по гарантии, и меняли на новый! Если работает, то работает железно и долго. При покупке SSD всегда нужно ставить программу для резевного копирования, если конечно дорожите данными.

Комментарий:
Гарантия котофото всего 1 год, что является нарушением п.1 ст. 19 закона ЗПП, как по мне не так Важно куда сдавать, но решение магазаина довольно старанное.


Накопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 14830 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...