Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1)
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, 800 ТБ, 2000, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 800 руб.4200 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X)
-
В наличииЦена 17 220 руб.4305 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS)
-
В наличииЦена 17 320 руб.4330 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P300 1Tb (P300P1TBM28)
-
В наличииЦена 17 560 руб.4390 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB P400VP1TBM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 17 700 руб.4425 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P210 1Tb (P210S1TB25)
-
В наличииЦена 17 700 руб.4425 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 18 830 руб.4708 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 1024GB (AGAMMIXS70B-1T-CS...
-
В наличииЦена 18 830 руб.4708 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND...
-
В наличииЦена 19 110 руб.4778 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot M.2 2230 1TB (VP4000M1TBM23)
-
В наличииЦена 19 240 руб.4810 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW)
-
В наличииЦена 19 280 руб.4820 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 1.0Tb NV5000-N M.2 (NT01NV5000N-1T0-E4X)
-
В наличииЦена 19 320 руб.4830 руб. в СплитНакопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0GIMAI298)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, 800 ТБ, 2000, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280
Достоинства:
Комментарий:
Работает четка и стоит не так дорого
Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1)
Достоинства:
Комментарий:
Работает четка и стоит не так дорого