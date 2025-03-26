Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь уже несколько месяцев. Работает с "малинкой" Pi5. Покупкой очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Товаом полностью удовлетворен. Соответствует заявленным характеристикам.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь за свои деньги, давно пользуюсь их дисками.
Достоинства:
Комментарий:
SSD очень понравился, десятый windows установился за минут 15-20, загрузка windows происходит 15 секунд приблизительно, перезагрузка ноутбука 28 секунд. в данный момент идёт установка программы весом в 62 Гб, 63% нагрев SSD не превышает 38°
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск за свои деньги
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X)
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь уже несколько месяцев. Работает с "малинкой" Pi5. Покупкой очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Товаом полностью удовлетворен. Соответствует заявленным характеристикам.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь за свои деньги, давно пользуюсь их дисками.
Достоинства:
Комментарий:
SSD очень понравился, десятый windows установился за минут 15-20, загрузка windows происходит 15 секунд приблизительно, перезагрузка ноутбука 28 секунд. в данный момент идёт установка программы весом в 62 Гб, 63% нагрев SSD не превышает 38°
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск за свои деньги