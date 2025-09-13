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SSD Накопитель SSD Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G)

10 Отзывы
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SSD диск Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) - фото 1
SSD диск Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) - фото 2
SSD диск Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) - фото 3
SSD диск Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) - фото 4
SSD диск Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) - фото 5
SSD диск Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) - фото 6
SSD диск Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) - фото 7
SSD диск Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) - фото 8
SSD диск Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) - фото 9
SSD диск Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) - фото 10
SSD диск Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
  • SSD диск Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) - фото 1
  • SSD диск Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) - фото 2
  • SSD диск Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) - фото 3
  • SSD диск Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) - фото 4
  • SSD диск Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) - фото 5
  • SSD диск Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) - фото 6
  • SSD диск Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) - фото 7
  • SSD диск Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) - фото 8
  • SSD диск Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) - фото 9
  • SSD диск Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) - фото 10
  • SSD диск Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 990 руб. 
Начислим 240 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707431
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G)
14 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
8
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 1 до 1.5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 4500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 6000
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
20

Описание товара Накопитель SSD Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G)

M.2 NVMe накопитель Kingston NV3 [SNV3S/1000G] 1000 ГБ позволяет увеличить объем памяти компьютера до 1 ТБ и ускорить обработку данных устройства. В отличие от жесткого диска в SSD нет подвижных частей. Такой модуль не будет нагреваться во время интенсивной работы, он устойчив к падениям, сотрясениям и ударам. Благодаря форм-фактору PCIe 4.0 x4 накопитель совместим с настольным ПК, серверами, ноутбуками. M.2 NVMe накопитель Kingston NV3 [SNV3S/1000G] читает/записывает данные со скоростью 6000/4000 Мб/с. Он повышает пропускную способность системы и обеспечивает более быструю загрузку данных по сравнению с HDD. Модель рассчитана на запись до 320 ТБ в течение всего срок эксплуатации. При таком ресурсе накопителя хватит на 10-12 лет работы, если он будет использоваться для загрузки сервера, хранения временных файлов и редких обновлений.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G)

Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая плашка, с быстрым стартом в биосе винда с момента включения загружается за 16секунд. Поставил под радиатор с термопроклсдкой, проблем с нагревом нет
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Эмиль Т.

Достоинства:


Комментарий:
неплохой ссд, правда греется до 75, хотя это вроде норма для них
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd покупал специально для PS5, плойка приняла, скорость хорошая я очень доволен спасибо Ситилинк!
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Lev A.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в сохранности и очень быстро. Пока что не ставил. Как поставлю, обновлю отзыв. UPD: Работает, в итоге диск на 931 гб
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Игорь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, заказал еще пару штук для внешних боксов для коллег
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Igor M.

Достоинства:


Комментарий:
Получил, установил. Пока все работает нормально. Похоже на оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Andrew N.

Достоинства:


Комментарий:
брал для скоростной флешки под юсб 3.1 , работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Проверенный ССД, считаю его самым лучшим за разумные деньги. На другом компе стоит NV2. Сейчас решил попробовать этот. Доставка вовремя, цена самая лучшая. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично себя показал в течении месяца. Хорошая скорость записи/чтения
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ссд, пришел очень быстро. Установил на lenovo legion r7000, все подошло, ноут сразу распознал новый ссд. Работает прекрасно, рекомендую



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
8
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 1 до 1.5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 4500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 6000
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Развернуть
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 NVMe накопитель Kingston NV3 [SNV3S/1000G] 1000 ГБ позволяет увеличить объем памяти компьютера до 1 ТБ и ускорить обработку данных устройства. В отличие от жесткого диска в SSD нет подвижных частей. Такой модуль не будет нагреваться во время интенсивной работы, он устойчив к падениям, сотрясениям и ударам. Благодаря форм-фактору PCIe 4.0 x4 накопитель совместим с настольным ПК, серверами, ноутбуками. M.2 NVMe накопитель Kingston NV3 [SNV3S/1000G] читает/записывает данные со скоростью 6000/4000 Мб/с. Он повышает пропускную способность системы и обеспечивает более быструю загрузку данных по сравнению с HDD. Модель рассчитана на запись до 320 ТБ в течение всего срок эксплуатации. При таком ресурсе накопителя хватит на 10-12 лет работы, если он будет использоваться для загрузки сервера, хранения временных файлов и редких обновлений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая плашка, с быстрым стартом в биосе винда с момента включения загружается за 16секунд. Поставил под радиатор с термопроклсдкой, проблем с нагревом нет
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Эмиль Т.

Достоинства:


Комментарий:
неплохой ссд, правда греется до 75, хотя это вроде норма для них
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd покупал специально для PS5, плойка приняла, скорость хорошая я очень доволен спасибо Ситилинк!
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Lev A.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в сохранности и очень быстро. Пока что не ставил. Как поставлю, обновлю отзыв. UPD: Работает, в итоге диск на 931 гб
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Игорь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, заказал еще пару штук для внешних боксов для коллег
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Igor M.

Достоинства:


Комментарий:
Получил, установил. Пока все работает нормально. Похоже на оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Andrew N.

Достоинства:


Комментарий:
брал для скоростной флешки под юсб 3.1 , работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Проверенный ССД, считаю его самым лучшим за разумные деньги. На другом компе стоит NV2. Сейчас решил попробовать этот. Доставка вовремя, цена самая лучшая. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично себя показал в течении месяца. Хорошая скорость записи/чтения
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ссд, пришел очень быстро. Установил на lenovo legion r7000, все подошло, ноут сразу распознал новый ссд. Работает прекрасно, рекомендую


Накопитель SSD Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) - данный товар вы можете купить по цене 14990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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