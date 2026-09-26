Твердотельный накопитель SanDisk SSD Extreme M.2 2280 NVMe 1Tb, 5150MBs/4900MBs TBW 600, SDSSDX3N-1T00-G26, 1 year
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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5150
Скорость записи, Мб/с
4900
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741455
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5150
Скорость записи, Мб/с
4900
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
30
Описание товара Твердотельный накопитель SanDisk SSD Extreme M.2 2280 NVMe 1Tb, 5150MBs/4900MBs TBW 600, SDSSDX3N-1T00-G26, 1 year
SanDisk выпускает SSD, созданные для настоящих ценителей скорости и надёжности. Этот накопитель вместит 1024 Гб ваших файлов — хватит для больших коллекций фото, видео и программ. Форм-фактор M.2 2280 экономит место внутри ноутбука или ПК, а интерфейс PCIe 4.0 x4 обеспечивает молниеносный обмен данными. Высокие скорости — до 5150 МБайт/с чтения и 4900 МБайт/с записи — идеально подойдут геймерам, дизайнерам и тем, кто не любит ждать. В основе — надёжная 3D NAND память, а ресурс записи в 600 Тб и время наработки на отказ 1 500 000 часов делают этот SSD по-настоящему долговечным.
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Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5150
Скорость записи, Мб/с
4900
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
SanDisk выпускает SSD, созданные для настоящих ценителей скорости и надёжности. Этот накопитель вместит 1024 Гб ваших файлов — хватит для больших коллекций фото, видео и программ. Форм-фактор M.2 2280 экономит место внутри ноутбука или ПК, а интерфейс PCIe 4.0 x4 обеспечивает молниеносный обмен данными. Высокие скорости — до 5150 МБайт/с чтения и 4900 МБайт/с записи — идеально подойдут геймерам, дизайнерам и тем, кто не любит ждать. В основе — надёжная 3D NAND память, а ресурс записи в 600 Тб и время наработки на отказ 1 500 000 часов делают этот SSD по-настоящему долговечным.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Твердотельный накопитель SanDisk SSD Extreme M.2 2280 NVMe 1Tb, 5150MBs/4900MBs TBW 600, SDSSDX3N-1T00-G26, 1 year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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