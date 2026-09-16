Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC
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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
4600
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 760 руб.
В наличии
Код товара: 739098
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15 760 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
4600
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC
M.2 накопитель Netac NV5000 Pro предназначен для использования в составе геймерских ПК и профессиональных рабочих станций для создания контента. В накопителе применяется интерфейс PCI-E 4.0 x4 с поддержкой стандарта NVMe, что помогает добиться скорости до 5000 Мбайт/сек в режиме последовательного чтения. Для повышения скорости загрузки приложений и файлов в процессе их копирования реализована технология кэширования SLC. Благодаря объему 1000 ГБ Netac NV5000 Pro позволяет надежно хранить большое количество данных. Алюминиевый радиатор эффективно отводит тепло и предотвращает перегрев. Пожалуйста, удостоверьт
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Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
4600
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель Netac NV5000 Pro предназначен для использования в составе геймерских ПК и профессиональных рабочих станций для создания контента. В накопителе применяется интерфейс PCI-E 4.0 x4 с поддержкой стандарта NVMe, что помогает добиться скорости до 5000 Мбайт/сек в режиме последовательного чтения. Для повышения скорости загрузки приложений и файлов в процессе их копирования реализована технология кэширования SLC. Благодаря объему 1000 ГБ Netac NV5000 Pro позволяет надежно хранить большое количество данных. Алюминиевый радиатор эффективно отводит тепло и предотвращает перегрев. Пожалуйста, удостоверьт
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 15760 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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