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SSD Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 (CT1000P310SSD8) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 (CT1000P310SSD8)

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Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 (CT1000P310SSD8) - фото 1
Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 (CT1000P310SSD8) - фото 2
Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 (CT1000P310SSD8) - фото 3
Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 (CT1000P310SSD8) - фото 4
Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 (CT1000P310SSD8) - фото 5
Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 (CT1000P310SSD8) - фото 6
Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 (CT1000P310SSD8) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7100
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
220
  • Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 (CT1000P310SSD8) - фото 1
  • Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 (CT1000P310SSD8) - фото 2
  • Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 (CT1000P310SSD8) - фото 3
  • Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 (CT1000P310SSD8) - фото 4
  • Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 (CT1000P310SSD8) - фото 5
  • Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 (CT1000P310SSD8) - фото 6
  • Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 (CT1000P310SSD8) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718986
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Характеристики

Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7100
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
220
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х24х12
Вес, г.
25

Описание товара Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 (CT1000P310SSD8)

Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 (CT1000P310SSD8)

Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 (CT1000P310SSD8)




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Характеристики
Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7100
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
220
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 (CT1000P310SSD8)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 (CT1000P310SSD8) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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