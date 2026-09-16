Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55S25)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55S25)
SSD накопитель Silicon Power — это высокопроизводительное решение для хранения данных, обеспечивающее надежную и эффективную работу. С объемом 1024 ГБ этот накопитель предоставляет достаточно места для хранения ваших необходимых файлов, приложений и операционных систем. В основе его работы лежит флэш-память типа TLC, которая гарантирует сбалансированное соотношение между ценой и долговечностью. SSD накопитель оснащен интерфейсом SATA и выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма, что делает его совместимым с большинством современных ноутбуков и настольных компьютеров. При скорости чтения до 560 МБ/с и скорости записи до 530 МБ/с устройство обеспечивает быструю и плавную работу при выполнении любых задач, будь то работа с большими объемами данных или запуск ресурсоемких программ. Энергоэффективность также является одним из преимуществ данного SSD накопителя: потребляя всего 2 Вт, Silicon Power заботится о вашей экономии и снижении нагрузки на систему питания вашего устройства. Максимальный ресурс записи (TBW) в размере 500 Тб, а также время наработки на отказ на уровне 1 500 000 часов подчеркивают надежность и долговечность этого продукта от Silicon Power. Этот SSD накопитель — идеальный выбор для тех, кто ищет надежный, быстрый и энергоэффективный способ модернизации своего компьютера, обеспечивая при этом долговременную защиту данных и высокую производительность.
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