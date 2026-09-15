Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 512GB MTE300S (TS512GMTE300S)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 512GB MTE300S (TS512GMTE300S)
Твердотельный накопитель PCIe M.2 MTE300S от Transcend имеет компактный форм-фактор и высококачественную 3D-NAND-вспышку, что упрощает обновление ультрабуков, легких ноутбуков, планшетов и портативных игровых ПК. Он разработан с использованием нескольких технологий оптимизации встроенного программного обеспечения, включая кэширование SLC и механизм LDPC ECC, которые повышают надежность хранилища и продлевают срок службы накопителя. MTE300S - отличный выбор для повышения производительности современных рабочих платформ. Благодаря стандарту M.2 (30 мм), быстрому интерфейсу PCIe Gen3x4, скорости чтения до 2000 Мбит / с и записи 1100 Мбит / с твердотельный накопитель Transcend MTE300S является более совершенным и эффективным, чем твердотельный накопитель SATA. MTE300S обеспечивает более высокую скорость без ущерба для энергопотребления ваших ультратонких устройств. Твердотельный накопитель MTE300S длиной всего 30 мм идеально подходит для ультрабуков, легких ноутбуков, планшетов и портативных игровых ПК. Твердотельный накопитель MTE300S тоньше и легче обычных жестких дисков и обеспечивает вашему компьютеру столь необходимый прирост мощности при одновременной экономии места!
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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