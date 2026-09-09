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SSD Накопитель SSD Transcend SSD230S 512Gb 2.5 (TS512GSSD230S) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Transcend SSD230S 512Gb 2.5 (TS512GSSD230S)

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Накопитель SSD Transcend SSD230S 512Gb 2.5 (TS512GSSD230S) - фото 1
Накопитель SSD Transcend SSD230S 512Gb 2.5 (TS512GSSD230S) - фото 2
Накопитель SSD Transcend SSD230S 512Gb 2.5 (TS512GSSD230S) - фото 3
Накопитель SSD Transcend SSD230S 512Gb 2.5 (TS512GSSD230S) - фото 4
Накопитель SSD Transcend SSD230S 512Gb 2.5 (TS512GSSD230S) - фото 5
Накопитель SSD Transcend SSD230S 512Gb 2.5 (TS512GSSD230S) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
  • Накопитель SSD Transcend SSD230S 512Gb 2.5 (TS512GSSD230S) - фото 1
  • Накопитель SSD Transcend SSD230S 512Gb 2.5 (TS512GSSD230S) - фото 2
  • Накопитель SSD Transcend SSD230S 512Gb 2.5 (TS512GSSD230S) - фото 3
  • Накопитель SSD Transcend SSD230S 512Gb 2.5 (TS512GSSD230S) - фото 4
  • Накопитель SSD Transcend SSD230S 512Gb 2.5 (TS512GSSD230S) - фото 5
  • Накопитель SSD Transcend SSD230S 512Gb 2.5 (TS512GSSD230S) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 164999
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Время наработки на отказ, час
1000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD Transcend SSD230S 512Gb 2.5 (TS512GSSD230S)

512-гигабайтный SSD-накопитель Transcend 230S [TS512GSSD230S] соответствует 2.5-дюймовому форм-фактору. Установить устройство можно как в стационарный компьютер, так и в ноутбук, рассчитанный на использование 7-миллиметровых устройств хранения данных. Объема накопителя большинству пользователей хватит для решения повседневных задач. SSD-накопитель Transcend 230S [TS512GSSD230S] базируется на контроллере, разработанном и произведенном самим производителем накопителя: Transcend TS6510. Тип чипов памяти – TLC 3D NAND. Для подключения накопителя используется интерфейс SATA III. Модель впечатляет значительностью своего ресурса. Этот показатель оценивается в 592 TBW. Не менее значительны и скоростные характеристики накопителя: максимальные скорости чтения и записи сжатых данных равны 560 и 520 МБ/с соответственно. Скорости произвольного чтения и произвольной записи 4-килобайтных файлов равны 85000 IOPS. Накопитель имеет корпус серебристого цвета.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Transcend SSD230S 512Gb 2.5 (TS512GSSD230S)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Время наработки на отказ, час
1000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
512-гигабайтный SSD-накопитель Transcend 230S [TS512GSSD230S] соответствует 2.5-дюймовому форм-фактору. Установить устройство можно как в стационарный компьютер, так и в ноутбук, рассчитанный на использование 7-миллиметровых устройств хранения данных. Объема накопителя большинству пользователей хватит для решения повседневных задач. SSD-накопитель Transcend 230S [TS512GSSD230S] базируется на контроллере, разработанном и произведенном самим производителем накопителя: Transcend TS6510. Тип чипов памяти – TLC 3D NAND. Для подключения накопителя используется интерфейс SATA III. Модель впечатляет значительностью своего ресурса. Этот показатель оценивается в 592 TBW. Не менее значительны и скоростные характеристики накопителя: максимальные скорости чтения и записи сжатых данных равны 560 и 520 МБ/с соответственно. Скорости произвольного чтения и произвольной записи 4-килобайтных файлов равны 85000 IOPS. Накопитель имеет корпус серебристого цвета.
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Доставка
Отзывы


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