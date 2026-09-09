Накопитель SSD Transcend SSD230S 512Gb 2.5 (TS512GSSD230S)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Transcend SSD230S 512Gb 2.5 (TS512GSSD230S)
512-гигабайтный SSD-накопитель Transcend 230S [TS512GSSD230S] соответствует 2.5-дюймовому форм-фактору. Установить устройство можно как в стационарный компьютер, так и в ноутбук, рассчитанный на использование 7-миллиметровых устройств хранения данных. Объема накопителя большинству пользователей хватит для решения повседневных задач. SSD-накопитель Transcend 230S [TS512GSSD230S] базируется на контроллере, разработанном и произведенном самим производителем накопителя: Transcend TS6510. Тип чипов памяти – TLC 3D NAND. Для подключения накопителя используется интерфейс SATA III. Модель впечатляет значительностью своего ресурса. Этот показатель оценивается в 592 TBW. Не менее значительны и скоростные характеристики накопителя: максимальные скорости чтения и записи сжатых данных равны 560 и 520 МБ/с соответственно. Скорости произвольного чтения и произвольной записи 4-килобайтных файлов равны 85000 IOPS. Накопитель имеет корпус серебристого цвета.
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