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SSD Накопитель SSD Patriot 1Tb (P320P1TBM28) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Patriot 1Tb (P320P1TBM28)

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Накопитель SSD Patriot 1Tb (P320P1TBM28) - фото 2
Накопитель SSD Patriot 1Tb (P320P1TBM28) - фото 3
Накопитель SSD Patriot 1Tb (P320P1TBM28) - фото 4
Накопитель SSD Patriot 1Tb (P320P1TBM28) - фото 5
Накопитель SSD Patriot 1Tb (P320P1TBM28) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
2200
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
  • Накопитель SSD Patriot 1Tb (P320P1TBM28) - фото 1
  • Накопитель SSD Patriot 1Tb (P320P1TBM28) - фото 2
  • Накопитель SSD Patriot 1Tb (P320P1TBM28) - фото 3
  • Накопитель SSD Patriot 1Tb (P320P1TBM28) - фото 4
  • Накопитель SSD Patriot 1Tb (P320P1TBM28) - фото 5
  • Накопитель SSD Patriot 1Tb (P320P1TBM28) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 930 руб. 
Начислим 255 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715843
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Patriot 1Tb (P320P1TBM28)
15 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
2200
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Patriot 1Tb (P320P1TBM28)

Накопитель SSD Patriot PCIe 3.0 x4 1TB P320P1TBM28 P320 M.2 2280

Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot 1Tb (P320P1TBM28)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
2200
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD Patriot PCIe 3.0 x4 1TB P320P1TBM28 P320 M.2 2280
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Patriot 1Tb (P320P1TBM28) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 15930 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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