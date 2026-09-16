Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA
**Твердотельный накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB SLEG-900P-1TCS Legend 900 Pro PCIe Gen4x4** — это высокоскоростное и надёжное решение для хранения данных. **Основные характеристики:** * **Тип:** твердотельный накопитель (SSD). * **Форм-фактор:** M.2 2280. * **Объём:** 1 ТБ. * **Интерфейс:** PCIe Gen4x4. **Преимущества:** * **Высокая скорость чтения и записи данных:** благодаря интерфейсу PCIe Gen4x4, накопитель обеспечивает быструю работу системы и приложений. * **Надёжность и долговечность:** использование передовых технологий и качественных компонентов гарантирует долгий срок службы и сохранность данных. * **Совместимость:** форм-фактор M.2 2280 позволяет установить накопитель в большинство современных компьютеров и ноутбуков. **SSD ADATA Legend 900 Pro** — отличный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и надёжность. Он идеально подойдёт для игровых систем, рабочих станций и других приложений, требующих большого объёма памяти и быстрой работы.
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