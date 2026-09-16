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SSD Накопитель SSD M.2 2280 1TB P400VP1TBM28H PATRIOT купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD M.2 2280 1TB P400VP1TBM28H PATRIOT

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Накопитель SSD M.2 2280 1TB P400VP1TBM28H PATRIOT - фото 1
Накопитель SSD M.2 2280 1TB P400VP1TBM28H PATRIOT - фото 2
Накопитель SSD M.2 2280 1TB P400VP1TBM28H PATRIOT - фото 3
Накопитель SSD M.2 2280 1TB P400VP1TBM28H PATRIOT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
5000
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB P400VP1TBM28H PATRIOT - фото 1
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB P400VP1TBM28H PATRIOT - фото 2
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB P400VP1TBM28H PATRIOT - фото 3
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB P400VP1TBM28H PATRIOT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739102
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
5000
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 1TB P400VP1TBM28H PATRIOT

SSD-накопитель Patriot объёмом 1024 ГБ — решение для тех, кто ценит скорость и надёжность. Благодаря впечатляющей скорости чтения до 6000 МБ/с и записи до 5000 МБ/с вы забудете о долгом ожидании загрузки игр или копировании файлов. Форм-фактор M.2 2280 обеспечит компактность и лёгкую установку даже в тонкие устройства. Использование современной 3D NAND-памяти позволяет добиться не только быстродействия, но и внушительного ресурса записи — до 320 ТБ. Интерфейс PCIe 4.0 x4 раскрывает весь потенциал скорости, делая этот накопитель отличным выбором для современных ПК и ноутбуков, требующих высоких скоростей работы с данными.

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2280 1TB P400VP1TBM28H PATRIOT




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
5000
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель Patriot объёмом 1024 ГБ — решение для тех, кто ценит скорость и надёжность. Благодаря впечатляющей скорости чтения до 6000 МБ/с и записи до 5000 МБ/с вы забудете о долгом ожидании загрузки игр или копировании файлов. Форм-фактор M.2 2280 обеспечит компактность и лёгкую установку даже в тонкие устройства. Использование современной 3D NAND-памяти позволяет добиться не только быстродействия, но и внушительного ресурса записи — до 320 ТБ. Интерфейс PCIe 4.0 x4 раскрывает весь потенциал скорости, делая этот накопитель отличным выбором для современных ПК и ноутбуков, требующих высоких скоростей работы с данными.
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Отзывы


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