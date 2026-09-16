Накопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X)
SSD накопитель Netac M.2 2280 представляет собой высокопроизводительное и надежное решение для расширения хранилища данных. Этот накопитель создан для пользователей, нуждающихся в быстродействии и долговечности, идеально подходит для геймеров, профессионалов, работающих с видео и графикой, а также энтузиастов ПК сборки. Ключевые характеристики: - **Объем**: 1024 ГБ, обеспечивающий достаточно места для хранения больших файлов, приложения и игр. - **Скорость чтения**: до 7100 МБ/с, что гарантирует мгновенный доступ к данным и быструю загрузку. - **Скорость записи**: до 6200 МБ/с, что позволяет максимально ускорить процесс копирования и сохранения файлов. - **Интерфейс подключения**: PCIe 4.0 x4, обеспечивающий передовую скорость передачи данных для современных платформ. - **Тип флэш-памяти**: 3D NAND, предлагающий надежность и энергоэффективность работы. - **Форм-фактор**: M.2 2280, компактный и совместимый с широким спектром устройств. - **Максимальный ресурс записи (TBW)**: 640 ТБ, свидетельствующий о высокой надежности при интенсивном использовании. - **Время наработки на отказ**: 1,500,000 часов, указывающее на длительный срок службы устройства. SSD накопитель Netac является отличным выбором для тех, кто ищет баланс между производительностью и долговечностью. Этот накопитель обеспечивает молниеносную работу и стабильность, что делает его идеальным для различных задач хранения данных.
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