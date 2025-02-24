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SSD Накопитель SSD Patriot P210 1Tb (P210S1TB25) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Patriot P210 1Tb (P210S1TB25)

11 Отзывы
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Накопитель SSD Patriot P210 1Tb (P210S1TB25) - фото 1
Накопитель SSD Patriot P210 1Tb (P210S1TB25) - фото 2
Накопитель SSD Patriot P210 1Tb (P210S1TB25) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
430
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
  • Накопитель SSD Patriot P210 1Tb (P210S1TB25) - фото 1
  • Накопитель SSD Patriot P210 1Tb (P210S1TB25) - фото 2
  • Накопитель SSD Patriot P210 1Tb (P210S1TB25) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 710 руб. 
Начислим 268 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 366860
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Patriot P210 1Tb (P210S1TB25)
16 710 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
430
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Patriot P210 1Tb (P210S1TB25)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot P210 1Tb (P210S1TB25)

Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Максим Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный жёсткий диск, да, терабайт, да он новый, да ссд))))) Заказывайте смело. продавцу уважение.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
все ок вставил в комп работает месяц без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Всё прекрасно! Всё работает!!! Виндовс установился без проблем... Разделы разметились... У ребёнка такой же на ПК стоит.. Этим и руководствовался при выборе для установки в ноутбук...
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Екатерина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Получила диск. отличный стоит в компьютере. ребенок очень доволен. назвали его новый том Е
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Мария М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd за свою цену. Работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Архипов Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Супер цена. Установил без проблем, закачал сразу несколько игр, грузятся весьма быстро.
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Брал под игры. Заполнил пока на на 60% Работает. Посмотрим на него через год. Гарантия 3 года.
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Vladimir

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Фото упаковки в которой был диск.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Булат Н.

Достоинства:


Комментарий:
Работает быстро и бесшумно, установка и настройка без проблем, распознался сразу, нужно было лишь создать новый том в панели управления дисками.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Владимир Р.

Достоинства:


Комментарий:
Ссд брал под игры.Главное достоинство - проверенный временем бренд.Цена с учётом цен на вообще все ссд, довольно приемлемная.Гарания Ситилинк.Товаром полностью доволен.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
430
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Максим Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный жёсткий диск, да, терабайт, да он новый, да ссд))))) Заказывайте смело. продавцу уважение.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
все ок вставил в комп работает месяц без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Всё прекрасно! Всё работает!!! Виндовс установился без проблем... Разделы разметились... У ребёнка такой же на ПК стоит.. Этим и руководствовался при выборе для установки в ноутбук...
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Екатерина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Получила диск. отличный стоит в компьютере. ребенок очень доволен. назвали его новый том Е
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Мария М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd за свою цену. Работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Архипов Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Супер цена. Установил без проблем, закачал сразу несколько игр, грузятся весьма быстро.
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Брал под игры. Заполнил пока на на 60% Работает. Посмотрим на него через год. Гарантия 3 года.
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Vladimir

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Фото упаковки в которой был диск.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Булат Н.

Достоинства:


Комментарий:
Работает быстро и бесшумно, установка и настройка без проблем, распознался сразу, нужно было лишь создать новый том в панели управления дисками.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Владимир Р.

Достоинства:


Комментарий:
Ссд брал под игры.Главное достоинство - проверенный временем бренд.Цена с учётом цен на вообще все ссд, довольно приемлемная.Гарания Ситилинк.Товаром полностью доволен.


Накопитель SSD Patriot P210 1Tb (P210S1TB25) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 16710 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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