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SSD Накопитель SSD Patriot P300 1Tb (P300P1TBM28) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Patriot P300 1Tb (P300P1TBM28)

13 Отзывы
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Накопитель SSD Patriot P300 1Tb (P300P1TBM28)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1650
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Энергопотребление
2.38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 890 руб. 
Начислим 255 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 357926
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Patriot P300 1Tb (P300P1TBM28)
15 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1650
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Энергопотребление
2.38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х1
Вес, г.
22

Описание товара Накопитель SSD Patriot P300 1Tb (P300P1TBM28)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot P300 1Tb (P300P1TBM28)

Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Юрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
работает уже несколько месяцев, пока все в порядке
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Олег З.

Достоинства:


Комментарий:
хороший продукт . ёмкость соответствует 1Тб . скорость хорошая . не греется . странно . два чипика вего и 1Тб.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в MacbookAir a1466 2015 года. Через переходник. Отлично работает.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Настроилось все быстро. Нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пока что четыре звезды, когда установлю и проверю возможно поменяю свой отзыв. Сам ssd не плохой посмотрим на сколько хватит.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
отлично за эту цену нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Товаром доволен. Установил. Зашёл в настройки. Назначил диску букву для обозначения. Запросил форматирование. Нажал на кнопку. После как прошло форматирование перегрузил комп. Теперь отображается.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Приятная стоимость, пришел быстро, упакован был хорошо. После сборки и проверки компьютера возможно дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Канищев Александр

Достоинства:


Комментарий:
отличный бюджетный вариант, ну для нынешних цен конечно. быстрая доставка, качество, и хорошие скорости
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличая скорость чтения/записи, в среднем 2к и там и там, при работе нагревается до 75°, Так что комменты про то что он не греется - сказки, установка дополнительного радиатора спасает. Снял звезду за кликбейтное обещание доставки в день заказа, повёлся на покупку только из-за него, так как диск нужен был срочно, по итогу ехал он до меня аж 3 дня, некрасиво...
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Роман З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла целая и на том спасибо
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный терабайтный безбуферный SSD за очень приемлемую цену. Брался для сборки внешнего SSD в алюминиевом корпусе. Скорости PCI-e 3.0 более чем хватает для использования всей пропускной способности USB-c, при этом нагрев в "синтетике" ни разу не превысил 50С. В моем экземпляре очень достойная начинка: контроллер SM2263XT и 176 слойная TLC память от Hynix - отличный баланс скорости и "прохлады" :-)
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Евгений К Б

Достоинства:


Комментарий:
выбирал для себя, установил в материнскую плату HUANANZHI, полет нормальный, рекомендую



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1650
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Развернуть
Энергопотребление
2.38
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Юрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
работает уже несколько месяцев, пока все в порядке
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Олег З.

Достоинства:


Комментарий:
хороший продукт . ёмкость соответствует 1Тб . скорость хорошая . не греется . странно . два чипика вего и 1Тб.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в MacbookAir a1466 2015 года. Через переходник. Отлично работает.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Настроилось все быстро. Нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пока что четыре звезды, когда установлю и проверю возможно поменяю свой отзыв. Сам ssd не плохой посмотрим на сколько хватит.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
отлично за эту цену нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Товаром доволен. Установил. Зашёл в настройки. Назначил диску букву для обозначения. Запросил форматирование. Нажал на кнопку. После как прошло форматирование перегрузил комп. Теперь отображается.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Приятная стоимость, пришел быстро, упакован был хорошо. После сборки и проверки компьютера возможно дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Канищев Александр

Достоинства:


Комментарий:
отличный бюджетный вариант, ну для нынешних цен конечно. быстрая доставка, качество, и хорошие скорости
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличая скорость чтения/записи, в среднем 2к и там и там, при работе нагревается до 75°, Так что комменты про то что он не греется - сказки, установка дополнительного радиатора спасает. Снял звезду за кликбейтное обещание доставки в день заказа, повёлся на покупку только из-за него, так как диск нужен был срочно, по итогу ехал он до меня аж 3 дня, некрасиво...
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Роман З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла целая и на том спасибо
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный терабайтный безбуферный SSD за очень приемлемую цену. Брался для сборки внешнего SSD в алюминиевом корпусе. Скорости PCI-e 3.0 более чем хватает для использования всей пропускной способности USB-c, при этом нагрев в "синтетике" ни разу не превысил 50С. В моем экземпляре очень достойная начинка: контроллер SM2263XT и 176 слойная TLC память от Hynix - отличный баланс скорости и "прохлады" :-)
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Евгений К Б

Достоинства:


Комментарий:
выбирал для себя, установил в материнскую плату HUANANZHI, полет нормальный, рекомендую


Накопитель SSD Patriot P300 1Tb (P300P1TBM28) - по цене 15890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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