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SSD Накопитель SSD Kingston 512Gb (SKC600/512G) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Kingston 512Gb (SKC600/512G)

3 Отзывы
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Накопитель SSD Kingston 512Gb (SKC600/512G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Энергопотребление
3.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295896
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х1
Вес, г.
500

Описание товара Накопитель SSD Kingston 512Gb (SKC600/512G)

Представленный здесь SSD накопитель KINGSTON KC600 SKC600/512G выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма. Благодаря ему загрузка операционной системы осуществляется за особо малый период времени. Скорость чтения равна 550 Мб в секунду, а запись осуществляется при скорости 520 Мб в секунду. Производители SSD накопителя KINGSTON KC600 SKC600/512G оснастили его интерфейсом SATA III. Период наработки на отказ равен 1 000 000 ч. Потребляемая мощность накопителя всего 3.2 Вт. Толщина корпуса - 7 мм. Данный диск может вместить до 512 Гб информации. Компания изготовитель дает гарантию на 60 месяцев эксплуатации.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston 512Gb (SKC600/512G)

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
пришел целый и в срок. пока работает
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Рафис Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл целый рабочий , упакован хо́рошо , заявленному объёму соответствует
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Шилов Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Девайс рабочий, но не оригинал. Kingston приложение его не видит.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.2
Страна производитель
Китай
Описание
Представленный здесь SSD накопитель KINGSTON KC600 SKC600/512G выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма. Благодаря ему загрузка операционной системы осуществляется за особо малый период времени. Скорость чтения равна 550 Мб в секунду, а запись осуществляется при скорости 520 Мб в секунду. Производители SSD накопителя KINGSTON KC600 SKC600/512G оснастили его интерфейсом SATA III. Период наработки на отказ равен 1 000 000 ч. Потребляемая мощность накопителя всего 3.2 Вт. Толщина корпуса - 7 мм. Данный диск может вместить до 512 Гб информации. Компания изготовитель дает гарантию на 60 месяцев эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
пришел целый и в срок. пока работает
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Рафис Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл целый рабочий , упакован хо́рошо , заявленному объёму соответствует
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Шилов Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Девайс рабочий, но не оригинал. Kingston приложение его не видит.


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