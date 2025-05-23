Накопитель SSD Kingston 512Gb (SKC600/512G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Энергопотребление
3.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295896
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х1
Вес, г.
500
Описание товара Накопитель SSD Kingston 512Gb (SKC600/512G)
Представленный здесь SSD накопитель KINGSTON KC600 SKC600/512G выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма. Благодаря ему загрузка операционной системы осуществляется за особо малый период времени. Скорость чтения равна 550 Мб в секунду, а запись осуществляется при скорости 520 Мб в секунду. Производители SSD накопителя KINGSTON KC600 SKC600/512G оснастили его интерфейсом SATA III. Период наработки на отказ равен 1 000 000 ч. Потребляемая мощность накопителя всего 3.2 Вт. Толщина корпуса - 7 мм. Данный диск может вместить до 512 Гб информации. Компания изготовитель дает гарантию на 60 месяцев эксплуатации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.2
Страна производитель
Китай
Представленный здесь SSD накопитель KINGSTON KC600 SKC600/512G выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма. Благодаря ему загрузка операционной системы осуществляется за особо малый период времени. Скорость чтения равна 550 Мб в секунду, а запись осуществляется при скорости 520 Мб в секунду. Производители SSD накопителя KINGSTON KC600 SKC600/512G оснастили его интерфейсом SATA III. Период наработки на отказ равен 1 000 000 ч. Потребляемая мощность накопителя всего 3.2 Вт. Толщина корпуса - 7 мм. Данный диск может вместить до 512 Гб информации. Компания изготовитель дает гарантию на 60 месяцев эксплуатации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Достоинства:
Комментарий:
пришел целый и в срок. пока работает
Достоинства:
Комментарий:
пришёл целый рабочий , упакован хо́рошо , заявленному объёму соответствует
Достоинства:
Комментарий:
Девайс рабочий, но не оригинал. Kingston приложение его не видит.
Накопитель SSD Kingston 512Gb (SKC600/512G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston 512Gb (SKC600/512G)
Достоинства:
Комментарий:
пришел целый и в срок. пока работает
Достоинства:
Комментарий:
пришёл целый рабочий , упакован хо́рошо , заявленному объёму соответствует
Достоинства:
Комментарий:
Девайс рабочий, но не оригинал. Kingston приложение его не видит.