Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 1Tb (WDS100T4X0E)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 1Tb (WDS100T4X0E)
**Твердотельный накопитель SSD Western Digital 1TB M.2 2280 Black SN7100 WDS100T4X0E PCI-E 4.0 x4** Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Western Digital SN7100! Этот современный накопитель обеспечит быструю загрузку операционной системы и приложений, ускорит передачу данных и повысит общую производительность вашего устройства. **Основные характеристики:** * ёмкость: 1 ТБ — достаточно места для хранения большого объёма данных; * форм-фактор: M.2 2280 — совместим с большинством современных материнских плат; * интерфейс: PCI-E 4.0 x4 — высокая скорость передачи данных; * надёжность и долговечность — Western Digital известен качеством своих продуктов. С SSD Western Digital SN7100 вы забудете о долгом ожидании загрузки файлов и программ. Накопитель идеально подойдёт как для игровых систем, так и для рабочих станций, где важна высокая скорость работы с данными. Обновите свой компьютер — выберите надёжность и скорость с Western Digital!
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