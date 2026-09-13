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SSD Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 1Tb (WDS100T4X0E) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 1Tb (WDS100T4X0E)

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Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 1Tb (WDS100T4X0E) - фото 1
Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 1Tb (WDS100T4X0E) - фото 2
Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 1Tb (WDS100T4X0E) - фото 3
Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 1Tb (WDS100T4X0E) - фото 4
Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 1Tb (WDS100T4X0E) - фото 5
Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 1Tb (WDS100T4X0E) - фото 6
Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 1Tb (WDS100T4X0E) - фото 7
Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 1Tb (WDS100T4X0E) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7200
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 1Tb (WDS100T4X0E) - фото 1
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 1Tb (WDS100T4X0E) - фото 2
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 1Tb (WDS100T4X0E) - фото 3
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 1Tb (WDS100T4X0E) - фото 4
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 1Tb (WDS100T4X0E) - фото 5
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 1Tb (WDS100T4X0E) - фото 6
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 1Tb (WDS100T4X0E) - фото 7
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 1Tb (WDS100T4X0E) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723413
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7200
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
60

Описание товара Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 1Tb (WDS100T4X0E)

**Твердотельный накопитель SSD Western Digital 1TB M.2 2280 Black SN7100 WDS100T4X0E PCI-E 4.0 x4** Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Western Digital SN7100! Этот современный накопитель обеспечит быструю загрузку операционной системы и приложений, ускорит передачу данных и повысит общую производительность вашего устройства. **Основные характеристики:** * ёмкость: 1 ТБ — достаточно места для хранения большого объёма данных; * форм-фактор: M.2 2280 — совместим с большинством современных материнских плат; * интерфейс: PCI-E 4.0 x4 — высокая скорость передачи данных; * надёжность и долговечность — Western Digital известен качеством своих продуктов. С SSD Western Digital SN7100 вы забудете о долгом ожидании загрузки файлов и программ. Накопитель идеально подойдёт как для игровых систем, так и для рабочих станций, где важна высокая скорость работы с данными. Обновите свой компьютер — выберите надёжность и скорость с Western Digital!

Отзывы о товаре Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 1Tb (WDS100T4X0E)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7200
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Твердотельный накопитель SSD Western Digital 1TB M.2 2280 Black SN7100 WDS100T4X0E PCI-E 4.0 x4** Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Western Digital SN7100! Этот современный накопитель обеспечит быструю загрузку операционной системы и приложений, ускорит передачу данных и повысит общую производительность вашего устройства. **Основные характеристики:** * ёмкость: 1 ТБ — достаточно места для хранения большого объёма данных; * форм-фактор: M.2 2280 — совместим с большинством современных материнских плат; * интерфейс: PCI-E 4.0 x4 — высокая скорость передачи данных; * надёжность и долговечность — Western Digital известен качеством своих продуктов. С SSD Western Digital SN7100 вы забудете о долгом ожидании загрузки файлов и программ. Накопитель идеально подойдёт как для игровых систем, так и для рабочих станций, где важна высокая скорость работы с данными. Обновите свой компьютер — выберите надёжность и скорость с Western Digital!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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