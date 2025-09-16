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SSD Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS)

14 Отзывы
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Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото 1
Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото 2
Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото 3
Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото 4
Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото 5
Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото 6
Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото 7
Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото 8
Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото 9
Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото 10
Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото 11
Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
780
Энергопотребление
15
  • Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото 1
  • Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото 2
  • Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото 3
  • Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото 4
  • Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото 5
  • Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото 6
  • Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото 7
  • Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото 8
  • Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото 9
  • Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото 10
  • Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото 11
  • Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 606010
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
780
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
320

Описание товара Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS)

Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
ожидания оправдались. скорости максимальные. рекомендую однозначно
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Improver

Достоинства:


Комментарий:
Стабильный в работе ссд диск. Относительно все быстро летает даже при максимальной поддержке материнкой 3 поколения pci-e. И в прогах и в играх разница чувствуется, что после сатавского диска, что после механического жесткого. Хотел было 4 поставить, ибо болта в комплекте не оказалось и пришлось дозаказывать отдельно, из-за чего соответственно пришлось ждать еще пару дней, чтобы установить данный диск в систему, но из-за внушающего повышения производительности различных программ и игр, я передумал)) Устройство стоит как мне думается своих денег
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Биушкина Анстасия

Достоинства:


Комментарий:
Ssd еще в работе не проверяли, т.к в процессе сборки компьютера, но сама фирма проверенная и должно быть все ок. Доставка курьером была в короткие сроки, что огромный плюс. Товар целый, хорошо упакованный.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Михаил О.

Достоинства:


Комментарий:
отличный жёсткий диск. работает быстро и стабильно. почти не греется. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Леонид К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрый накопитель в тестах на голой системе выдаёт заявленные характеристики, даже немного их превышая. Соответствует заявленным характеристикам! Покупал для ноутбука, спокойно у меня влез с комплектным радиатором. В принципе холодный, если гонять тесты на нем то понятное дело он будет прилично нагреваться.
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Рустам Х.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро и соответствует описанию, сам ссд очень быстрый меня всем устраивает
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирал диск, перечитал кучу форумов , пересмотрел много познавательного видео про SSD накопители и пришёл к выводу что Adata Legend 960 Max лучший в своей ценовой категории. У него имеется сверхскоростной D-Ram cash на 32 гига, который ускоряет процесс загрузки до 30%. В комплекте имеется радиатор, который выполняет свою функцию. Диск был установлен на Ps 5 стартанул без проблем. Спасибо продавцу P.s брал по акции цена была 7400₽.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, диск рабочий. Скоростя чуть выше заявленных. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
супер быстрая доставка, не забудьте что надо назвать сначало диск чтоб он отображался. Аля мой компьютер управление устройства и там найдете обзовите диск и форматните все появится. скорость супер. продавца рекомендую доставил до подъезда!
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2025
Руслан

Достоинства:


Комментарий:
Отличный SSD за свои деньги. Покупал за 7776 рублей. В комплекте вполне себе достойный радиатор, но ставить не стал, так как есть радиатор от материнский платы. После проверки и тестов никаких проблем нет, скорость записи и чтения соответствует заявленным.
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Взял на смену сата ссд под систему. Все встало без проблем, с приклеиванием радиатора проблем не возникло, все интуитивно понятно. Топ за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2025
Кирилл П.

Достоинства:


Комментарий:
Один из лучших за свою стоимость. В комплекте идёт достаточно \"жирный\" радиатор, но я его не использую, т.к. есть от материнки.
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный диск. 3 месяца использования, полет нормальный. скорость чтения записи соответствует заявленным! комплект полный: ссд, радиатор, термопрокладка. доставка быстрая! рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает две недели проблем не было, новый, скорости отличные.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
780
Время наработки на отказ, час
2000000
Развернуть
DRAM буфер
да
Энергопотребление
15
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
ожидания оправдались. скорости максимальные. рекомендую однозначно
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Improver

Достоинства:


Комментарий:
Стабильный в работе ссд диск. Относительно все быстро летает даже при максимальной поддержке материнкой 3 поколения pci-e. И в прогах и в играх разница чувствуется, что после сатавского диска, что после механического жесткого. Хотел было 4 поставить, ибо болта в комплекте не оказалось и пришлось дозаказывать отдельно, из-за чего соответственно пришлось ждать еще пару дней, чтобы установить данный диск в систему, но из-за внушающего повышения производительности различных программ и игр, я передумал)) Устройство стоит как мне думается своих денег
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Биушкина Анстасия

Достоинства:


Комментарий:
Ssd еще в работе не проверяли, т.к в процессе сборки компьютера, но сама фирма проверенная и должно быть все ок. Доставка курьером была в короткие сроки, что огромный плюс. Товар целый, хорошо упакованный.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Михаил О.

Достоинства:


Комментарий:
отличный жёсткий диск. работает быстро и стабильно. почти не греется. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Леонид К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрый накопитель в тестах на голой системе выдаёт заявленные характеристики, даже немного их превышая. Соответствует заявленным характеристикам! Покупал для ноутбука, спокойно у меня влез с комплектным радиатором. В принципе холодный, если гонять тесты на нем то понятное дело он будет прилично нагреваться.
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Рустам Х.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро и соответствует описанию, сам ссд очень быстрый меня всем устраивает
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирал диск, перечитал кучу форумов , пересмотрел много познавательного видео про SSD накопители и пришёл к выводу что Adata Legend 960 Max лучший в своей ценовой категории. У него имеется сверхскоростной D-Ram cash на 32 гига, который ускоряет процесс загрузки до 30%. В комплекте имеется радиатор, который выполняет свою функцию. Диск был установлен на Ps 5 стартанул без проблем. Спасибо продавцу P.s брал по акции цена была 7400₽.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, диск рабочий. Скоростя чуть выше заявленных. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
супер быстрая доставка, не забудьте что надо назвать сначало диск чтоб он отображался. Аля мой компьютер управление устройства и там найдете обзовите диск и форматните все появится. скорость супер. продавца рекомендую доставил до подъезда!
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2025
Руслан

Достоинства:


Комментарий:
Отличный SSD за свои деньги. Покупал за 7776 рублей. В комплекте вполне себе достойный радиатор, но ставить не стал, так как есть радиатор от материнский платы. После проверки и тестов никаких проблем нет, скорость записи и чтения соответствует заявленным.
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Взял на смену сата ссд под систему. Все встало без проблем, с приклеиванием радиатора проблем не возникло, все интуитивно понятно. Топ за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2025
Кирилл П.

Достоинства:


Комментарий:
Один из лучших за свою стоимость. В комплекте идёт достаточно \"жирный\" радиатор, но я его не использую, т.к. есть от материнки.
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный диск. 3 месяца использования, полет нормальный. скорость чтения записи соответствует заявленным! комплект полный: ссд, радиатор, термопрокладка. доставка быстрая! рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает две недели проблем не было, новый, скорости отличные.


Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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