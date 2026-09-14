Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 12000/11800 AP1TBAS2280F4L-1 APACER
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 12000/11800 AP1TBAS2280F4L-1 APACER
**Твердотельный накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB AS2280F4L** Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Apacer! Модель AS2280F4L — это надёжное и высокопроизводительное решение для современных систем. **Основные преимущества:** * **Большой объём:** 1 ТБ свободного пространства для хранения ваших файлов, программ и игр. * **Высокая скорость:** максимальная скорость чтения — до 10 400 МБ/с, записи — до 8 600 МБ/с. Забудьте о долгом ожидании загрузки системы и приложений! * **Надёжность:** среднее время наработки на отказ (MTBF) — 1 500 тысяч часов, ударостойкость — 1 500 G/0,5 мс. Ваш данные будут в безопасности даже в условиях повышенной вибрации и ударов. **Технические характеристики:** * тип: внутренний твердотельный накопитель; * интерфейс: PCI-E; * форм-фактор: M.2 2280; * тип комплектации: RTL. Выберите SSD Apacer и обеспечьте своему компьютеру быструю и надёжную работу!
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 120 руб.3780 руб. в СплитНакопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI
-
В наличииЦена 15 170 руб.3793 руб. в СплитНакопитель SSD WD 1TB SN3000 Green (WDS100T4G0E)
-
В наличииЦена 15 250 руб.3813 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW)
-
В наличииЦена 15 490 руб.3873 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N535N Series 1Tb (NT01N535N-001T-N8X)
-
В наличииЦена 15 760 руб.3940 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC
-
В наличииЦена 15 790 руб.3948 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 1Tb (P320P1TBM28)
-
В наличииЦена 16 410 руб.4103 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB SLEG-860-1000GCS ADATA
-
В наличииЦена 16 800 руб.4200 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X)
-
В наличииЦена 17 220 руб.4305 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS)
-
В наличииЦена 17 320 руб.4330 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P300 1Tb (P300P1TBM28)
-
В наличииЦена 17 560 руб.4390 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB P400VP1TBM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 17 590 руб.4398 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 12000/11800 AP1TBAS2280F4L-1 APACER