Накопитель SSD WD 1TB SN3000 Green (WDS100T4G0E)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD WD 1TB SN3000 Green (WDS100T4G0E)
Накопитель SSD 1Tb WD Green SN3000 (WDS100T4G0E) — это современное устройство хранения данных, предназначенное для внутренней установки в настольные ПК и ноутбуки. Он использует интерфейс PCI-E 4.0 x4 и форм-фактор M.2 2280, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и совместимость с современными системами. Высокая скорость передачи данных Накопитель WD Green SN3000 поддерживает скорость чтения до 5000 МБ/с и скорость записи до 4200 МБ/с, что значительно ускоряет загрузку приложений, передачу данных и выполнение ресурсоемких задач. Это делает его идеальным решением для пользователей, которым требуется высокая производительность. Большой объём памяти Объём накопителя составляет 1 ТБ, что позволяет хранить большое количество данных, включая игры, видео, фотографии и другие файлы. Это делает его отличным выбором для пользователей, которым требуется много места для хранения. Поддержка NVMe Накопитель поддерживает технологию NVMe, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и низкую задержку. Это делает его идеальным решением для современных систем, требующих высокой производительности. Компактный форм-фактор Форм-фактор M.2 2280 делает накопитель компактным и легким, что позволяет легко установить его в большинство современных настольных ПК и ноутбуков. Это также упрощает обновление существующих систем. Надёжность и долговечность Накопитель использует флэш-память типа QLC, что обеспечивает высокую надежность и долговечность. Это делает его отличным выбором для пользователей, которым требуется надежное хранилище данных. Совместимость с различными устройствами Интерфейс PCI-E 4.0 x4 обеспечивает совместимость с большинством современных систем, что позволяет легко интегрировать накопитель в существующие системы или использовать его для обновления старых систем.
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