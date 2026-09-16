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SSD Накопитель SSD WD 1TB SN3000 Green (WDS100T4G0E) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD WD 1TB SN3000 Green (WDS100T4G0E)

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Накопитель SSD WD 1TB SN3000 Green (WDS100T4G0E) - фото 1
Накопитель SSD WD 1TB SN3000 Green (WDS100T4G0E) - фото 2
Накопитель SSD WD 1TB SN3000 Green (WDS100T4G0E) - фото 3
Накопитель SSD WD 1TB SN3000 Green (WDS100T4G0E) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4200
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
  • Накопитель SSD WD 1TB SN3000 Green (WDS100T4G0E) - фото 1
  • Накопитель SSD WD 1TB SN3000 Green (WDS100T4G0E) - фото 2
  • Накопитель SSD WD 1TB SN3000 Green (WDS100T4G0E) - фото 3
  • Накопитель SSD WD 1TB SN3000 Green (WDS100T4G0E) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 190 руб. 
Начислим 244 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715897
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накопитель SSD WD 1TB SN3000 Green (WDS100T4G0E)
15 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4200
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
1750000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
60

Описание товара Накопитель SSD WD 1TB SN3000 Green (WDS100T4G0E)

Накопитель SSD 1Tb WD Green SN3000 (WDS100T4G0E) — это современное устройство хранения данных, предназначенное для внутренней установки в настольные ПК и ноутбуки. Он использует интерфейс PCI-E 4.0 x4 и форм-фактор M.2 2280, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и совместимость с современными системами. Высокая скорость передачи данных Накопитель WD Green SN3000 поддерживает скорость чтения до 5000 МБ/с и скорость записи до 4200 МБ/с, что значительно ускоряет загрузку приложений, передачу данных и выполнение ресурсоемких задач. Это делает его идеальным решением для пользователей, которым требуется высокая производительность. Большой объём памяти Объём накопителя составляет 1 ТБ, что позволяет хранить большое количество данных, включая игры, видео, фотографии и другие файлы. Это делает его отличным выбором для пользователей, которым требуется много места для хранения. Поддержка NVMe Накопитель поддерживает технологию NVMe, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и низкую задержку. Это делает его идеальным решением для современных систем, требующих высокой производительности. Компактный форм-фактор Форм-фактор M.2 2280 делает накопитель компактным и легким, что позволяет легко установить его в большинство современных настольных ПК и ноутбуков. Это также упрощает обновление существующих систем. Надёжность и долговечность Накопитель использует флэш-память типа QLC, что обеспечивает высокую надежность и долговечность. Это делает его отличным выбором для пользователей, которым требуется надежное хранилище данных. Совместимость с различными устройствами Интерфейс PCI-E 4.0 x4 обеспечивает совместимость с большинством современных систем, что позволяет легко интегрировать накопитель в существующие системы или использовать его для обновления старых систем.

Отзывы о товаре Накопитель SSD WD 1TB SN3000 Green (WDS100T4G0E)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4200
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
1750000
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD 1Tb WD Green SN3000 (WDS100T4G0E) — это современное устройство хранения данных, предназначенное для внутренней установки в настольные ПК и ноутбуки. Он использует интерфейс PCI-E 4.0 x4 и форм-фактор M.2 2280, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и совместимость с современными системами. Высокая скорость передачи данных Накопитель WD Green SN3000 поддерживает скорость чтения до 5000 МБ/с и скорость записи до 4200 МБ/с, что значительно ускоряет загрузку приложений, передачу данных и выполнение ресурсоемких задач. Это делает его идеальным решением для пользователей, которым требуется высокая производительность. Большой объём памяти Объём накопителя составляет 1 ТБ, что позволяет хранить большое количество данных, включая игры, видео, фотографии и другие файлы. Это делает его отличным выбором для пользователей, которым требуется много места для хранения. Поддержка NVMe Накопитель поддерживает технологию NVMe, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и низкую задержку. Это делает его идеальным решением для современных систем, требующих высокой производительности. Компактный форм-фактор Форм-фактор M.2 2280 делает накопитель компактным и легким, что позволяет легко установить его в большинство современных настольных ПК и ноутбуков. Это также упрощает обновление существующих систем. Надёжность и долговечность Накопитель использует флэш-память типа QLC, что обеспечивает высокую надежность и долговечность. Это делает его отличным выбором для пользователей, которым требуется надежное хранилище данных. Совместимость с различными устройствами Интерфейс PCI-E 4.0 x4 обеспечивает совместимость с большинством современных систем, что позволяет легко интегрировать накопитель в существующие системы или использовать его для обновления старых систем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD WD 1TB SN3000 Green (WDS100T4G0E) - стоимость товара 15190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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