Накопитель SSD Kingspec PCI-E 4.0 x4 1Tb (XF-1TB)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
1024
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540315
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
1024
Размеры в упаковке, см
10х6х2
Вес, г.
24
Описание товара Накопитель SSD Kingspec PCI-E 4.0 x4 1Tb (XF-1TB)
SSD M.2 накопитель KingSpec серии XF подходит для модернизации настольных компьютеров, ноутбуков, ультрабуков. Контроллер с поддержкой технологии NVME интерфейс PCI-E 4.0 x4 обеспечивают высокие показатели быстродействия при выполнении различных команд. Скорость последовательного чтения составляет в пределах 4800 Мбайт/сек, а скорость записи достигает 4500 Мбайт/сек.
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SSD M.2 накопитель KingSpec серии XF подходит для модернизации настольных компьютеров, ноутбуков, ультрабуков. Контроллер с поддержкой технологии NVME интерфейс PCI-E 4.0 x4 обеспечивают высокие показатели быстродействия при выполнении различных команд. Скорость последовательного чтения составляет в пределах 4800 Мбайт/сек, а скорость записи достигает 4500 Мбайт/сек.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD Kingspec PCI-E 4.0 x4 1Tb (XF-1TB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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