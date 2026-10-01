Накопитель SSD M.2 Transcend 1.0Tb MTE115S (TS1TMTE115S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
2000
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 630541
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
2000
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD M.2 Transcend 1.0Tb MTE115S (TS1TMTE115S)
SSD M.2 накопитель Transcend MTE115S предназначен для комплектации стационарных и портативных компьютеров, в которых реализована поддержка технологии NVMe. Для связи с устройством используется интерфейс PCI-E 3.0 x4. Применяемый для установки ключ – M. Модель, соответствующая форм-фактору 2280, станет отличным выбором для пользователей, которым требуется устройство, обеспечивающее уровень производительности, достаточный для исключительно комфортного решения повседневных задач, в том числе – в профессиональных целях.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 940 руб.4485 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 512Gb (SKC600/512G)
-
В наличииЦена 18 070 руб.4518 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB P400VP1TBM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P210 1Tb (P210S1TB25)
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 18 270 руб.4568 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 1TB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L1TBM28H...
-
В наличииЦена 18 570 руб.4643 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X)
-
В наличииЦена 18 870 руб.4718 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 1024GB (AGAMMIXS70B-1T-CS...
-
В наличииЦена 18 970 руб.4743 руб. в СплитНакопитель SSD Digma 2Tb DGSR2002TS93T
-
В наличииЦена 19 320 руб.4830 руб. в СплитНакопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0GIMAI298)
-
В наличииЦена 19 380 руб.4845 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N535N Series 2Tb (NT01N535N-002T-N8X)
-
В наличииЦена 20 160 руб.5040 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM
-
В наличииЦена 20 170 руб.5043 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot M.2 2230 1TB (VP4000M1TBM23)
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
2000
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
SSD M.2 накопитель Transcend MTE115S предназначен для комплектации стационарных и портативных компьютеров, в которых реализована поддержка технологии NVMe. Для связи с устройством используется интерфейс PCI-E 3.0 x4. Применяемый для установки ключ – M. Модель, соответствующая форм-фактору 2280, станет отличным выбором для пользователей, которым требуется устройство, обеспечивающее уровень производительности, достаточный для исключительно комфортного решения повседневных задач, в том числе – в профессиональных целях.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD M.2 Transcend 1.0Tb MTE115S (TS1TMTE115S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 Transcend 1.0Tb MTE115S (TS1TMTE115S)