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SSD Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный

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Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный - фото 1
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Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный - фото 4
Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный - фото 5
Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный - фото 6
Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный - фото 7
Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный - фото 8
Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный - фото 9
Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный - фото 10
Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный - фото 11
Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
USB
Скорость чтения, Мб/c
1050
Скорость записи, Мб/с
1000
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  • Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный - фото 6
  • Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный - фото 7
  • Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный - фото 8
  • Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный - фото 9
  • Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный - фото 10
  • Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный - фото 11
  • Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 050 руб. 
Начислим 353 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 492057
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный
22 050 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
USB
Скорость чтения, Мб/c
1050
Скорость записи, Мб/с
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х5
Вес, г.
220

Описание товара Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный

Легкий карманный накопитель Portable SSD T7 очень удобен для хранения и загрузки больших файлов. Используя накопитель Т7, вы по достоинству оцените повышение продуктивности вашей работы и получите удовольствие от развлекательного контента.



Теги товара: 2.5", 2.5", 2.5", 2.5", 2.5", USB, 1000, 2.5", 2.5", 2.5", 2.5", 2.5"

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
USB
Скорость чтения, Мб/c
1050
Скорость записи, Мб/с
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Легкий карманный накопитель Portable SSD T7 очень удобен для хранения и загрузки больших файлов. Используя накопитель Т7, вы по достоинству оцените повышение продуктивности вашей работы и получите удовольствие от развлекательного контента.


Теги товара: 2.5", 2.5", 2.5", 2.5", 2.5", USB, 1000, 2.5", 2.5", 2.5", 2.5", 2.5"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный - данный товар вы можете купить по цене 22050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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