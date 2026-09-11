Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500B/KR)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500B/KR)
SATA накопитель Samsung 870 EVO [MZ-77E500B/KR] – это компактный и производительный диск на основе твердотельного устройства. Он подходит для интеграции в разные потребительские системы и обеспечивает благодаря скорости 560 Мбайт/сек в режиме чтения высокую продуктивность работы ПК. Для повышения отзывчивости накопителя при обработке данных реализован DRAM буфер. Samsung 870 EVO выполнен в прочном корпусе, который устойчив к ударам и вибрации. Алгоритм сборки мусора исключает ошибки и повышает стабильность накопителя, а переход в режим сна помогает экономично расходовать энергию. Функция аппаратного шифрования позволяет при помощи пароля защитить хранящиеся файлы от несанкционированного доступа.
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