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SSD Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500B/KR) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500B/KR)

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Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500B/KR) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500B/KR) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500B/KR) - фото 3
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500B/KR) - фото 4
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500B/KR) - фото 5
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500B/KR) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Энергопотребление
3.5
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500B/KR) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500B/KR) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500B/KR) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500B/KR) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500B/KR) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500B/KR) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 548984
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
DRAM буфер
да
Энергопотребление
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500B/KR)

SATA накопитель Samsung 870 EVO [MZ-77E500B/KR] – это компактный и производительный диск на основе твердотельного устройства. Он подходит для интеграции в разные потребительские системы и обеспечивает благодаря скорости 560 Мбайт/сек в режиме чтения высокую продуктивность работы ПК. Для повышения отзывчивости накопителя при обработке данных реализован DRAM буфер. Samsung 870 EVO выполнен в прочном корпусе, который устойчив к ударам и вибрации. Алгоритм сборки мусора исключает ошибки и повышает стабильность накопителя, а переход в режим сна помогает экономично расходовать энергию. Функция аппаратного шифрования позволяет при помощи пароля защитить хранящиеся файлы от несанкционированного доступа.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500B/KR)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Развернуть
DRAM буфер
да
Энергопотребление
3.5
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель Samsung 870 EVO [MZ-77E500B/KR] – это компактный и производительный диск на основе твердотельного устройства. Он подходит для интеграции в разные потребительские системы и обеспечивает благодаря скорости 560 Мбайт/сек в режиме чтения высокую продуктивность работы ПК. Для повышения отзывчивости накопителя при обработке данных реализован DRAM буфер. Samsung 870 EVO выполнен в прочном корпусе, который устойчив к ударам и вибрации. Алгоритм сборки мусора исключает ошибки и повышает стабильность накопителя, а переход в режим сна помогает экономично расходовать энергию. Функция аппаратного шифрования позволяет при помощи пароля защитить хранящиеся файлы от несанкционированного доступа.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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