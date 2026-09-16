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SSD Накопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM

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Накопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM - фото 1
Накопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM - фото 2
Накопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM - фото 3
Накопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM - фото 4
Накопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM - фото 5
Накопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3600
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
  • Накопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715867
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3600
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
2000000
Вес, г.
30

Описание товара Накопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM

Раскройте ускорение, Скорость PCIe 4.0 Новый высочайший уровень производительности. PCIe 4.0 обеспечивает скорость последовательного чтения до 4000 МБ/с. Скорость произвольного чтения также увеличена на 50 % до 500 000 операций ввода-вывода в секунду для ускорения операций. Огромная емкость до 2 ТБ Форм-фактор M.2. Доступен дискретный форм-фактор M.2 емкостью до 2 ТБ. Отзывчивый Готов справиться с высокими нагрузками. Низкая задержка обеспечивает динамическую скорость, которая стремительно растет в профессиональных приложениях.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3600
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
2000000
Описание
Раскройте ускорение, Скорость PCIe 4.0 Новый высочайший уровень производительности. PCIe 4.0 обеспечивает скорость последовательного чтения до 4000 МБ/с. Скорость произвольного чтения также увеличена на 50 % до 500 000 операций ввода-вывода в секунду для ускорения операций. Огромная емкость до 2 ТБ Форм-фактор M.2. Доступен дискретный форм-фактор M.2 емкостью до 2 ТБ. Отзывчивый Готов справиться с высокими нагрузками. Низкая задержка обеспечивает динамическую скорость, которая стремительно растет в профессиональных приложениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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