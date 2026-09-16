Накопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM
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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3600
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715867
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3600
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
2000000
Вес, г.
30
Описание товара Накопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM
Раскройте ускорение, Скорость PCIe 4.0 Новый высочайший уровень производительности. PCIe 4.0 обеспечивает скорость последовательного чтения до 4000 МБ/с. Скорость произвольного чтения также увеличена на 50 % до 500 000 операций ввода-вывода в секунду для ускорения операций. Огромная емкость до 2 ТБ Форм-фактор M.2. Доступен дискретный форм-фактор M.2 емкостью до 2 ТБ. Отзывчивый Готов справиться с высокими нагрузками. Низкая задержка обеспечивает динамическую скорость, которая стремительно растет в профессиональных приложениях.
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Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3600
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
2000000
Раскройте ускорение, Скорость PCIe 4.0 Новый высочайший уровень производительности. PCIe 4.0 обеспечивает скорость последовательного чтения до 4000 МБ/с. Скорость произвольного чтения также увеличена на 50 % до 500 000 операций ввода-вывода в секунду для ускорения операций. Огромная емкость до 2 ТБ Форм-фактор M.2. Доступен дискретный форм-фактор M.2 емкостью до 2 ТБ. Отзывчивый Готов справиться с высокими нагрузками. Низкая задержка обеспечивает динамическую скорость, которая стремительно растет в профессиональных приложениях.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Накопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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