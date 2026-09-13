Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI)
ADATA XPG MARS 980 PRO – это современный SSD формата M.2 NVMe, созданный для тех, кто требует от своего компьютера максимальной производительности. Благодаря интерфейсу PCIe 5.0 и передовой 3D NAND-памяти этот накопитель обеспечивает рекордные скорости передачи данных, а встроенный радиатор поддерживает стабильную работу даже при самых высоких нагрузках. Невероятная скорость нового поколения Стандарт PCIe 5.0 открывает новые горизонты производительности, делая XPG MARS 980 PRO одним из самых быстрых накопителей на рынке. Благодаря исключительно высокой скорости чтения и записи, он мгновенно загружает игры, сокращает время рендеринга и ускоряет работу с профессиональными приложениями. Эффективное охлаждение для стабильной работы Интегрированный радиатор эффективно рассеивает тепло, предотвращая перегрев и снижение производительности. Это особенно важно при длительных игровых сессиях, работе с графикой или обработке больших массивов данных, когда накопитель функционирует на пределе своих возможностей. Надежность и долгий срок службы Использование качественной 3D NAND-памяти и продуманная конструкция обеспечивают высокую надежность накопителя. Солидный ресурс записи и защита от перегрева гарантируют, что SSD прослужит долго даже при интенсивном использовании. Универсальность и совместимость Форм-фактор M.2 2280 и поддержка NVMe делают этот накопитель совместимым с большинством современных систем. Он отлично подходит как для мощных игровых ПК, так и для профессиональных рабочих станций, обеспечивая молниеносную работу в любых сценариях. Идеальный выбор для требовательных пользователей ADATA XPG MARS 980 PRO сочетает в себе передовые технологии, высокую скорость и надежность. Это отличное решение для геймеров, дизайнеров, инженеров и всех, кто ценит производительность и стабильность в своей системе.
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