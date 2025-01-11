Накопитель SSD Kingston KC3000 512Gb (SKC3000S/512G)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Kingston KC3000 512Gb (SKC3000S/512G)
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Достоинства:
Комментарий:
Посылка дошла достаточно быстро, пока не тестировал. Цена приятная, советую!
Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston KC3000 512Gb (SKC3000S/512G)
Достоинства:
Комментарий:
Посылка дошла достаточно быстро, пока не тестировал. Цена приятная, советую!