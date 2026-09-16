Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X)
Netac представляет высокопроизводительный SSD-накопитель с объемом в 2048 ГБ, созданный для удовлетворения самых современных требований к хранению данных. Данный накопитель использует интерфейс подключения PCIe 4.0 x4, что обеспечивает молниеносную скорость чтения до 7100 МБ/с и скорость записи до 6200 МБ/с. Форм-фактор M.2 2280 делает его идеальным решением для компактных и мощных систем. Среди ключевых характеристик стоит отметить наличие DRAM-буфера, который способствует увеличению скорости обработки данных и улучшению общей работоспособности системы. Использование флэш-памяти типа 3D NAND позволяет достичь высокой емкости и долговечности устройства. Netac заботится о надежности своего продукта, предлагая накопитель с временем наработки на отказ в 1 500 000 часов и максимальным ресурсом записи (TBW) 1280 Тб, что обеспечивает долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации. Этот SSD-накопитель, произведённый в Китае, является отличным выбором для геймеров, профессионалов в области обработки данных и пользователей, нуждающихся в высокоскоростных решениях для своих вычислительных задач.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 22 670 руб.5668 руб. в СплитНакопитель SSD Netac SA500 Series 2.0TB (NT01SA500-2T0-S3X)
-
В наличииЦена 22 890 руб.5723 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G)
-
В наличииЦена 22 970 руб.5743 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW)
-
В наличииЦена 23 250 руб.5813 руб. в СплитНакопитель SSD Netac NV3000 2.0Tb (NT01NV3000-2T0-E4X)
-
В наличииЦена 23 470 руб.5868 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK)
-
В наличииЦена 23 800 руб.5950 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 980 1Tb (MZ-V8V1T0BW)
-
В наличииЦена 23 800 руб.5950 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 990 PRO Black M.2 2280 1TB (MZ-V9P1T0CW)
-
В наличииЦена 24 240 руб.6060 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston KC3000 512Gb (SKC3000S/512G)
-
В наличииЦена 24 660 руб.6165 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 1000Gb Fury Renegade M.2 (SFYRSK/1000G)
-
В наличииЦена 26 400 руб.6600 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 240GB (MZ7L3240HCHQ-00A07)
-
В наличииЦена 26 450 руб.6613 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW)
-
В наличииЦена 26 460 руб.6615 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 2TB (SNV3S/2000G)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X)