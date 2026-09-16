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SSD Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X)

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Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X) - фото 1
Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X) - фото 2
Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X) - фото 3
Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X) - фото 4
Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X) - фото 5
Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X) - фото 6
Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X) - фото 7
Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X) - фото 8
Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X) - фото 9
Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X) - фото 10
Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7100
Скорость записи, Мб/с
6200
Максимальный ресурс записи (TBW)
1280
  • Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X) - фото 1
  • Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X) - фото 2
  • Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X) - фото 3
  • Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X) - фото 4
  • Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X) - фото 5
  • Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X) - фото 6
  • Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X) - фото 7
  • Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X) - фото 8
  • Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X) - фото 9
  • Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X) - фото 10
  • Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715838
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Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7100
Скорость записи, Мб/с
6200
Максимальный ресурс записи (TBW)
1280
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х1
Вес, г.
30

Описание товара Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X)

Netac представляет высокопроизводительный SSD-накопитель с объемом в 2048 ГБ, созданный для удовлетворения самых современных требований к хранению данных. Данный накопитель использует интерфейс подключения PCIe 4.0 x4, что обеспечивает молниеносную скорость чтения до 7100 МБ/с и скорость записи до 6200 МБ/с. Форм-фактор M.2 2280 делает его идеальным решением для компактных и мощных систем. Среди ключевых характеристик стоит отметить наличие DRAM-буфера, который способствует увеличению скорости обработки данных и улучшению общей работоспособности системы. Использование флэш-памяти типа 3D NAND позволяет достичь высокой емкости и долговечности устройства. Netac заботится о надежности своего продукта, предлагая накопитель с временем наработки на отказ в 1 500 000 часов и максимальным ресурсом записи (TBW) 1280 Тб, что обеспечивает долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации. Этот SSD-накопитель, произведённый в Китае, является отличным выбором для геймеров, профессионалов в области обработки данных и пользователей, нуждающихся в высокоскоростных решениях для своих вычислительных задач.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7100
Скорость записи, Мб/с
6200
Максимальный ресурс записи (TBW)
1280
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Netac представляет высокопроизводительный SSD-накопитель с объемом в 2048 ГБ, созданный для удовлетворения самых современных требований к хранению данных. Данный накопитель использует интерфейс подключения PCIe 4.0 x4, что обеспечивает молниеносную скорость чтения до 7100 МБ/с и скорость записи до 6200 МБ/с. Форм-фактор M.2 2280 делает его идеальным решением для компактных и мощных систем. Среди ключевых характеристик стоит отметить наличие DRAM-буфера, который способствует увеличению скорости обработки данных и улучшению общей работоспособности системы. Использование флэш-памяти типа 3D NAND позволяет достичь высокой емкости и долговечности устройства. Netac заботится о надежности своего продукта, предлагая накопитель с временем наработки на отказ в 1 500 000 часов и максимальным ресурсом записи (TBW) 1280 Тб, что обеспечивает долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации. Этот SSD-накопитель, произведённый в Китае, является отличным выбором для геймеров, профессионалов в области обработки данных и пользователей, нуждающихся в высокоскоростных решениях для своих вычислительных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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