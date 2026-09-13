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SSD Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8)

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Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 1
Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 2
Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 3
Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 4
Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 5
Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 6
Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 7
Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 8
Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 9
Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 10
Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 11
Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 12
Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 13
Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 14
Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
11000
Скорость записи, Мб/с
9500
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
  • Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 1
  • Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 2
  • Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 3
  • Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 4
  • Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 5
  • Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 6
  • Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 7
  • Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 8
  • Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 9
  • Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 10
  • Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 11
  • Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 12
  • Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 13
  • Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 14
  • Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718558
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Характеристики

Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
11000
Скорость записи, Мб/с
9500
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
29

Описание товара Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8)

SSD-накопитель Crucial P510 объемом 1 ТБ (1024 ГБ) обеспечивает достаточно места для хранения данных и программ, упрощая работу с файлами. Максимальная скорость чтения достигает 11000 МБ/с, что обеспечивает быстрый доступ к данным и плавную работу системы. Скорость записи до 9500 МБ/с позволяет быстро сохранять большие объемы информации, что важно для профессионалов и геймеров. Форм-фактор M. 2 2280 совместим с большинством современных ПК и ноутбуков, что облегчаетустановку и интеграцию. Интерфейс PCIe 5. 0 x4 обеспечивает высокую пропускную способность и максимальную производительность SSD. Используется 3D TLC NAND память, которая повышает надежность и долговечность накопителя. Ресурс записи составляет 600 ТБ, что гарантирует долгий срок службы устройства. Поддержка NVMe улучшает скорость работы с приложениями и файлами для высокой производительности. Максимальная скорость произвольного чтения и записи достигает 1 500 000 IOPS, что ускоряет работу с мелкими файлами. SSD-накопитель Crucial P510 отлично подходит для геймеров, обеспечивая быструю загрузку игр и программ без задержек.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8)




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Характеристики
Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
11000
Скорость записи, Мб/с
9500
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель Crucial P510 объемом 1 ТБ (1024 ГБ) обеспечивает достаточно места для хранения данных и программ, упрощая работу с файлами. Максимальная скорость чтения достигает 11000 МБ/с, что обеспечивает быстрый доступ к данным и плавную работу системы. Скорость записи до 9500 МБ/с позволяет быстро сохранять большие объемы информации, что важно для профессионалов и геймеров. Форм-фактор M. 2 2280 совместим с большинством современных ПК и ноутбуков, что облегчаетустановку и интеграцию. Интерфейс PCIe 5. 0 x4 обеспечивает высокую пропускную способность и максимальную производительность SSD. Используется 3D TLC NAND память, которая повышает надежность и долговечность накопителя. Ресурс записи составляет 600 ТБ, что гарантирует долгий срок службы устройства. Поддержка NVMe улучшает скорость работы с приложениями и файлами для высокой производительности. Максимальная скорость произвольного чтения и записи достигает 1 500 000 IOPS, что ускоряет работу с мелкими файлами. SSD-накопитель Crucial P510 отлично подходит для геймеров, обеспечивая быструю загрузку игр и программ без задержек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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