Накопитель SSD Crucial T710 1TB (CT1000T710SSD8)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Crucial T710 1TB (CT1000T710SSD8)
Crucial предлагает передовые SSD-накопители, достойные внимания пользователей, ценящих мощность и надежность. Представляем вашему вниманию один из топовых представителей этого бренда с впечатляющими характеристиками. Этот SSD оснащен интерфейсом подключения PCIe 5.0 x4, что обеспечивает невероятно высокие скорости передачи данных. Скорость чтения достигает 14900 МБайт/с, а скорость записи составляет 13700 МБайт/с, что идеально подходит для самых ресурсоемких задач и приложений. Накопитель обладает объемом 1024 Гб, что достаточно для хранения больших объемов данных, включая тяжелые приложения, игры и мультимедийные файлы. Тип памяти 3D NAND обеспечивает высокую плотность хранения и улучшенную энергоэффективность. Одним из ключевых преимуществ этого SSD является наличие DRAM буфера, который значительно улучшает производительность и скорость доступа к данным. Максимальный ресурс записи составляет впечатляющие 600 Тб, что подчеркивает надёжность и долговечность устройства. С показателем времени наработки на отказ в 1 500 000 часов, эти накопители гарантируют пользователю многолетнюю стабильную работу. Форм-фактор M.2 2280 обеспечивает возможность легкой установки в современные системы и ноутбуки. Производитель Crucial, компания с богатой историей и строгими стандартами качества, выпускает эти SSD-накопители в Китае, гарантируя высокое качество сборки и передовые технологии. Этот SSD-накопитель является идеальным решением для тех, кто ищет высокую производительность, надежность и передовые технологии для своих вычислительных нужд.
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