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SSD Накопитель SSD Western Digital 500GB (WDS500G1R0C) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Western Digital 500GB (WDS500G1R0C)

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Накопитель SSD Western Digital 500GB (WDS500G1R0C) - фото 1
Накопитель SSD Western Digital 500GB (WDS500G1R0C) - фото 2
Накопитель SSD Western Digital 500GB (WDS500G1R0C) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3430
Скорость записи, Мб/с
2600
Максимальный ресурс записи (TBW)
1000
Энергопотребление
0.07
  • Накопитель SSD Western Digital 500GB (WDS500G1R0C) - фото 1
  • Накопитель SSD Western Digital 500GB (WDS500G1R0C) - фото 2
  • Накопитель SSD Western Digital 500GB (WDS500G1R0C) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510369
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.2
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3430
Скорость записи, Мб/с
2600
Максимальный ресурс записи (TBW)
1000
Время наработки на отказ, час
1750000
Энергопотребление
0.07
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
530

Описание товара Накопитель SSD Western Digital 500GB (WDS500G1R0C)

500 ГБ SSD M.2 накопитель WD Red SN700 [WDS500G1R0C] поддерживает быстрый обмен данными: считывание информации происходит на скоростях до 3430 МБайт/с, а скорость записи достигает 2600 МБайт/с. Он предполагает использование в качестве логического диска и способствует быстрому отклику ОС, ускоренной загрузке софта. Модуль с подключением к интерфейсу PCI-E 3.x x4 отличается емкостью 500 ГБ и станет удачным решением для игрового ноутбука или системного блока ПК. Накопитель изготовлен на основе ячеек флеш-памяти 3D NAND TLC. Наибольший ресурс записи твердотельного накопителя WD Red SN700 [WDS500G1R0C] составляет 1000 ТБ, поэтому устройство долго не потребует замены. Время наработки компонента на отказ производитель оценивает на уровне 1750000 ч. На этом SSD-накопителе M.2 вы сможете хранить все необходимые вам программы, мультимедиа и документы.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Western Digital 500GB (WDS500G1R0C)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.2
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3430
Развернуть
Скорость записи, Мб/с
2600
Максимальный ресурс записи (TBW)
1000
Время наработки на отказ, час
1750000
Энергопотребление
0.07
Страна производитель
Китай
Описание
500 ГБ SSD M.2 накопитель WD Red SN700 [WDS500G1R0C] поддерживает быстрый обмен данными: считывание информации происходит на скоростях до 3430 МБайт/с, а скорость записи достигает 2600 МБайт/с. Он предполагает использование в качестве логического диска и способствует быстрому отклику ОС, ускоренной загрузке софта. Модуль с подключением к интерфейсу PCI-E 3.x x4 отличается емкостью 500 ГБ и станет удачным решением для игрового ноутбука или системного блока ПК. Накопитель изготовлен на основе ячеек флеш-памяти 3D NAND TLC. Наибольший ресурс записи твердотельного накопителя WD Red SN700 [WDS500G1R0C] составляет 1000 ТБ, поэтому устройство долго не потребует замены. Время наработки компонента на отказ производитель оценивает на уровне 1750000 ч. На этом SSD-накопителе M.2 вы сможете хранить все необходимые вам программы, мультимедиа и документы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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