Накопитель SSD Western Digital 500GB (WDS500G1R0C)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Western Digital 500GB (WDS500G1R0C)
500 ГБ SSD M.2 накопитель WD Red SN700 [WDS500G1R0C] поддерживает быстрый обмен данными: считывание информации происходит на скоростях до 3430 МБайт/с, а скорость записи достигает 2600 МБайт/с. Он предполагает использование в качестве логического диска и способствует быстрому отклику ОС, ускоренной загрузке софта. Модуль с подключением к интерфейсу PCI-E 3.x x4 отличается емкостью 500 ГБ и станет удачным решением для игрового ноутбука или системного блока ПК. Накопитель изготовлен на основе ячеек флеш-памяти 3D NAND TLC. Наибольший ресурс записи твердотельного накопителя WD Red SN700 [WDS500G1R0C] составляет 1000 ТБ, поэтому устройство долго не потребует замены. Время наработки компонента на отказ производитель оценивает на уровне 1750000 ч. На этом SSD-накопителе M.2 вы сможете хранить все необходимые вам программы, мультимедиа и документы.
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