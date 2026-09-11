Накопитель SSD Digma 2Tb DGSR2002TS93T
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Digma 2Tb DGSR2002TS93T
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
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