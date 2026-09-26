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SSD Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280 купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280

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Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280 - фото 1
Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280 - фото 2
Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280 - фото 3
Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280 - фото 4
Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280 - фото 5
Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280 - фото 6
Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280 - фото 7
Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280 - фото 8
Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280 - фото 9
Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280 - фото 10
Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3300
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1500
  • Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280 - фото 1
  • Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280 - фото 2
  • Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280 - фото 3
  • Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280 - фото 4
  • Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280 - фото 5
  • Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280 - фото 6
  • Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280 - фото 7
  • Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280 - фото 8
  • Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280 - фото 9
  • Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280 - фото 10
  • Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619417
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3300
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1500
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
38

Описание товара Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280

Твердотельный накопитель Digma MEGA M2 обладает высокоскоростным интерфейсом PCIe 3.0 x4 и подойдет для производительных компьютеров, геймерских ноутбуков и домашних рабочих станций. Достоинство PCIe 3.0 x4 заключается в пропускной способности в 4000 МБ/с для четырех линий, что в два раза больше, чем у предшественника, PCIe 2.0 x4. Это обеспечивает более высокие скорости передачи данных и гарантирует меньшую задержку системы. SSD считывает данные с максимальной скоростью до 3300 МБ/с, а записывает информацию – со скоростью до 3000 МБ/с. В модели используются мощный китайский контроллер Maxio MAP1202 с поддержкой протокола NVMe и прогрессивной технологии многослойной флеш-памяти TLC 3D NAND. Благодаря этому модель Digma MEGA M2 поможет всего за несколько секунд запускать ресурсоёмкие приложения для обработки изображений и видео, а также требовательные к «железу» игры. У SSD сверхбольшой объем – 2 ТБ. Диск подойдет для хранения огромного количества популярных игр, фильмов и фотографий, программ для графического дизайна и видеомонтажа. Digma MEGA M2 предлагает невероятно высокий ресурс TBW – 1500 ТБ. Устройство выполнено в компактном, широко распространенном форм-факторе M.2 2280. Толщина модели всего 2,25 мм. Твердотельный накопитель подойдет не только для ПК и игровых консолей, но и для очень тонких ноутбуков с поддержкой SSD PCIe 3.0 x4.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3300
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1500
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель Digma MEGA M2 обладает высокоскоростным интерфейсом PCIe 3.0 x4 и подойдет для производительных компьютеров, геймерских ноутбуков и домашних рабочих станций. Достоинство PCIe 3.0 x4 заключается в пропускной способности в 4000 МБ/с для четырех линий, что в два раза больше, чем у предшественника, PCIe 2.0 x4. Это обеспечивает более высокие скорости передачи данных и гарантирует меньшую задержку системы. SSD считывает данные с максимальной скоростью до 3300 МБ/с, а записывает информацию – со скоростью до 3000 МБ/с. В модели используются мощный китайский контроллер Maxio MAP1202 с поддержкой протокола NVMe и прогрессивной технологии многослойной флеш-памяти TLC 3D NAND. Благодаря этому модель Digma MEGA M2 поможет всего за несколько секунд запускать ресурсоёмкие приложения для обработки изображений и видео, а также требовательные к «железу» игры. У SSD сверхбольшой объем – 2 ТБ. Диск подойдет для хранения огромного количества популярных игр, фильмов и фотографий, программ для графического дизайна и видеомонтажа. Digma MEGA M2 предлагает невероятно высокий ресурс TBW – 1500 ТБ. Устройство выполнено в компактном, широко распространенном форм-факторе M.2 2280. Толщина модели всего 2,25 мм. Твердотельный накопитель подойдет не только для ПК и игровых консолей, но и для очень тонких ноутбуков с поддержкой SSD PCIe 3.0 x4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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