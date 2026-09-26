Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280
Твердотельный накопитель Digma MEGA M2 обладает высокоскоростным интерфейсом PCIe 3.0 x4 и подойдет для производительных компьютеров, геймерских ноутбуков и домашних рабочих станций. Достоинство PCIe 3.0 x4 заключается в пропускной способности в 4000 МБ/с для четырех линий, что в два раза больше, чем у предшественника, PCIe 2.0 x4. Это обеспечивает более высокие скорости передачи данных и гарантирует меньшую задержку системы. SSD считывает данные с максимальной скоростью до 3300 МБ/с, а записывает информацию – со скоростью до 3000 МБ/с. В модели используются мощный китайский контроллер Maxio MAP1202 с поддержкой протокола NVMe и прогрессивной технологии многослойной флеш-памяти TLC 3D NAND. Благодаря этому модель Digma MEGA M2 поможет всего за несколько секунд запускать ресурсоёмкие приложения для обработки изображений и видео, а также требовательные к «железу» игры. У SSD сверхбольшой объем – 2 ТБ. Диск подойдет для хранения огромного количества популярных игр, фильмов и фотографий, программ для графического дизайна и видеомонтажа. Digma MEGA M2 предлагает невероятно высокий ресурс TBW – 1500 ТБ. Устройство выполнено в компактном, широко распространенном форм-факторе M.2 2280. Толщина модели всего 2,25 мм. Твердотельный накопитель подойдет не только для ПК и игровых консолей, но и для очень тонких ноутбуков с поддержкой SSD PCIe 3.0 x4.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Теги товара: TLC, 2048 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 2048 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, 3000, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 24 260 руб.6065 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW)
-
В наличииЦена 24 860 руб.6215 руб. в СплитНакопитель SSD Netac NV3000 2.0Tb (NT01NV3000-2T0-E4X)
-
В наличииЦена 26 420 руб.6605 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 240GB (MZ7L3240HCHQ-00A07)
-
В наличииЦена 28 190 руб.7048 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot Memory Viper VP4300 1Tb (VP4300-1TBM28H)
-
В наличииЦена 28 210 руб.7053 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW)
-
В наличииЦена 29 160 руб.7290 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 2000Gb (SNV3SM3/2T0)
-
В наличииЦена 29 440 руб.7360 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 2Tb Legend 710 M.2 2280
-
В наличииЦена 29 870 руб.7468 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 2TB P320 P320P2TBM28 PATRIOT
-
В наличииЦена 30 160 руб.7540 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 1024Gb (SKC600/1024G)
-
В наличииЦена 30 550 руб.7638 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 A-DATA 2.0TB LEGEND 900 (SLEG-900-2TCS)
-
В наличииЦена 30 780 руб.7695 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data SU630 1.92Tb (ASU630SS-1T92Q-R)
-
В наличииЦена 31 080 руб.7770 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Теги товара: TLC, 2048 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 2048 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, 3000, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 2048 ГБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280