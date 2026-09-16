Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS)
Абсолютное превосходство в соревнованиях Не бойтесь ответить ударом на удар! GAMMIX S60 оснащен интерфейсом передачи данных PCIe Gen4 x4, достигающим скорости последовательного чтения/записи до 5000/4200 МБ в секунду. Этого достаточно, чтобы доминировать на новейших киберспортивных платформах. Он работает в два раза быстрее по сравнению с обычными твердотельными накопителями PCIe Gen4 и в 15 раз быстрее, чем твердотельные накопители SATA. Благодаря полной обратной совместимости с существующими платформами PCIe 4.0 он принесет вам радость победы над соперниками! PS5 - ваше секретное оружие Установили несколько игр и место на диске закончилось? GAMMIX S60 - лучшее решение, когда во встроенной памяти PS5 заканчивается место. Его форм-фактор идеален для слота памяти PS5, а производительность соответствует официальным требованиям PS5. Теперь вы без проблем установите больше игр ААА. Внимание! Устройство высокой емкости уже здесь! Высокая производительность независимо от размера файлов. GAMMIX S60 имеет внушительную емкость в 2 ТБ и использует различные технологии защиты и коррекции данных, значительно повышающие значение TBW (Total Bytes Written) и износостойкость для эксплуатации накопителя в различных условиях и ситуациях.
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