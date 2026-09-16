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SSD Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS)

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Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 1
Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 2
Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 3
Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 4
Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 5
Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 6
Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 7
Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 8
Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 9
Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 10
Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 11
Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 12
Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4200
Максимальный ресурс записи (TBW)
450
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 5
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 6
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 7
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 8
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 9
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 10
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 11
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 12
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714994
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Характеристики

Бренд
A-Data
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4200
Максимальный ресурс записи (TBW)
450
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
35

Описание товара Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS)

Абсолютное превосходство в соревнованиях Не бойтесь ответить ударом на удар! GAMMIX S60 оснащен интерфейсом передачи данных PCIe Gen4 x4, достигающим скорости последовательного чтения/записи до 5000/4200 МБ в секунду. Этого достаточно, чтобы доминировать на новейших киберспортивных платформах. Он работает в два раза быстрее по сравнению с обычными твердотельными накопителями PCIe Gen4 и в 15 раз быстрее, чем твердотельные накопители SATA. Благодаря полной обратной совместимости с существующими платформами PCIe 4.0 он принесет вам радость победы над соперниками! PS5 - ваше секретное оружие Установили несколько игр и место на диске закончилось? GAMMIX S60 - лучшее решение, когда во встроенной памяти PS5 заканчивается место. Его форм-фактор идеален для слота памяти PS5, а производительность соответствует официальным требованиям PS5. Теперь вы без проблем установите больше игр ААА. Внимание! Устройство высокой емкости уже здесь! Высокая производительность независимо от размера файлов. GAMMIX S60 имеет внушительную емкость в 2 ТБ и использует различные технологии защиты и коррекции данных, значительно повышающие значение TBW (Total Bytes Written) и износостойкость для эксплуатации накопителя в различных условиях и ситуациях.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4200
Максимальный ресурс записи (TBW)
450
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Абсолютное превосходство в соревнованиях Не бойтесь ответить ударом на удар! GAMMIX S60 оснащен интерфейсом передачи данных PCIe Gen4 x4, достигающим скорости последовательного чтения/записи до 5000/4200 МБ в секунду. Этого достаточно, чтобы доминировать на новейших киберспортивных платформах. Он работает в два раза быстрее по сравнению с обычными твердотельными накопителями PCIe Gen4 и в 15 раз быстрее, чем твердотельные накопители SATA. Благодаря полной обратной совместимости с существующими платформами PCIe 4.0 он принесет вам радость победы над соперниками! PS5 - ваше секретное оружие Установили несколько игр и место на диске закончилось? GAMMIX S60 - лучшее решение, когда во встроенной памяти PS5 заканчивается место. Его форм-фактор идеален для слота памяти PS5, а производительность соответствует официальным требованиям PS5. Теперь вы без проблем установите больше игр ААА. Внимание! Устройство высокой емкости уже здесь! Высокая производительность независимо от размера файлов. GAMMIX S60 имеет внушительную емкость в 2 ТБ и использует различные технологии защиты и коррекции данных, значительно повышающие значение TBW (Total Bytes Written) и износостойкость для эксплуатации накопителя в различных условиях и ситуациях.
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Доставка
Отзывы


Накопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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