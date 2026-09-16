Накопитель SSD M.2 2280 2TB NVME NT01NV7000T-2T0-E4X NETAC
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 2TB NVME NT01NV7000T-2T0-E4X NETAC
SSD M.2 накопитель Netac NV7000 [NT01NV7000-2T0-E4X] имеет объем 2000 ГБ. Устройство ориентировано на оснащение игровых систем экстра-класса и высокопроизводительных универсальных компьютеров. Для обмена данными используется интерфейс PCI-E 4.0 x4. Соответствие форм-фактору 2280 гарантирует устройству совместимость почти с любыми материнскими платами стационарных ПК. Высокая производительность SSD M.2 накопителя Netac NV7000 [NT01NV7000-2T0-E4X] связана с повышенным рассеиванием тепла. Перегрев модели при любых нагрузках предотвращает массивный радиатор. Он увеличивает толщину накопителя до 11.25 мм. Длина и ширина устройства равны 80 и 23.5 мм соответственно. Максимальный ресурс записи накопителя – 1280 ТБ. Показатель является преимуществом для SSD рассматриваемой емкости. Модель рассчитана на высокую интенсивность перезаписи. Быстродействие накопителя достаточно для продуктивной работы с любыми операционными системами и программами. Обеспечивается скорость последовательного чтения до 7000 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 6700 МБ/с.
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