Накопитель SSD Netac N600S Series 2Tb (NT01N600S-002T-S3X)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Netac N600S Series 2Tb (NT01N600S-002T-S3X)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 26 420 руб.6605 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 240GB (MZ7L3240HCHQ-00A07)
-
В наличииЦена 28 190 руб.7048 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot Memory Viper VP4300 1Tb (VP4300-1TBM28H)
-
В наличииЦена 28 210 руб.7053 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW)
-
В наличииЦена 29 160 руб.7290 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 2000Gb (SNV3SM3/2T0)
-
В наличииЦена 29 440 руб.7360 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 2Tb Legend 710 M.2 2280
-
В наличииЦена 29 870 руб.7468 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 2TB P320 P320P2TBM28 PATRIOT
-
В наличииЦена 30 160 руб.7540 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 1024Gb (SKC600/1024G)
-
В наличииЦена 30 550 руб.7638 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 A-DATA 2.0TB LEGEND 900 (SLEG-900-2TCS)
-
В наличииЦена 30 780 руб.7695 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data SU630 1.92Tb (ASU630SS-1T92Q-R)
-
В наличииЦена 31 080 руб.7770 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 31 710 руб.7928 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 2TB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L2TBM28H...
-
В наличииЦена 31 910 руб.7978 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac N600S Series 2Tb (NT01N600S-002T-S3X)