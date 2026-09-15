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SSD Накопитель SSD Samsung PM893 240GB (MZ7L3240HCHQ-00A07) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung PM893 240GB (MZ7L3240HCHQ-00A07)

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Накопитель SSD Samsung PM893 240GB (MZ7L3240HCHQ-00A07) - фото 1
Накопитель SSD Samsung PM893 240GB (MZ7L3240HCHQ-00A07) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
380
Максимальный ресурс записи (TBW)
438
Энергопотребление
3.6
  • Накопитель SSD Samsung PM893 240GB (MZ7L3240HCHQ-00A07) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung PM893 240GB (MZ7L3240HCHQ-00A07) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 380 руб. 
Начислим 423 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 496403
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Samsung PM893 240GB (MZ7L3240HCHQ-00A07)
26 380 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
380
Максимальный ресурс записи (TBW)
438
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
55

Описание товара Накопитель SSD Samsung PM893 240GB (MZ7L3240HCHQ-00A07)

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С объемом 240 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung PM893 240GB (MZ7L3240HCHQ-00A07)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
380
Максимальный ресурс записи (TBW)
438
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.6
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С объемом 240 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD Samsung PM893 240GB (MZ7L3240HCHQ-00A07) - по цене 26380 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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