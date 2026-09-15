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SSD Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23)

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Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - фото 1
Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - фото 2
Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - фото 3
Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - фото 4
Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - фото 5
Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - фото 6
Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - фото 7
Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - фото 8
Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - фото 9
Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - фото 10
Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - фото 11
Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2230
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
SLC
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
3500
Максимальный ресурс записи (TBW)
450
  • Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - фото 1
  • Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - фото 2
  • Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - фото 3
  • Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - фото 4
  • Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - фото 5
  • Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - фото 6
  • Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - фото 7
  • Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - фото 8
  • Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - фото 9
  • Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - фото 10
  • Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - фото 11
  • Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 940 руб. 
Начислим 528 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661340
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23)
32 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2230
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
SLC
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
3500
Максимальный ресурс записи (TBW)
450
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х2
Вес, г.
30

Описание товара Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2230 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2230
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
SLC
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
3500
Максимальный ресурс записи (TBW)
450
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2230 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23) - данный товар вы можете купить по цене 32940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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