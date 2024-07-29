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SSD Накопитель SSD Kingston 1024Gb (SKC600/1024G) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Kingston 1024Gb (SKC600/1024G)

2 Отзывы
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Накопитель SSD Kingston 1024Gb (SKC600/1024G) - фото 1
Накопитель SSD Kingston 1024Gb (SKC600/1024G) - фото 2
Накопитель SSD Kingston 1024Gb (SKC600/1024G) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Энергопотребление
3.2
  • Накопитель SSD Kingston 1024Gb (SKC600/1024G) - фото 1
  • Накопитель SSD Kingston 1024Gb (SKC600/1024G) - фото 2
  • Накопитель SSD Kingston 1024Gb (SKC600/1024G) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 160 руб. 
Начислим 483 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 295910
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Kingston 1024Gb (SKC600/1024G)
30 160 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD Kingston 1024Gb (SKC600/1024G)

Твердотельный накопитель KINGSTON KC600 SKC600/1024G представляет собой современное высокотехнологичное устройство, предназначенное для хранения данных. Отличается быстрым откликом, высокой производительностью и отличными скоростными возможностями при выполнении операций. Выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма, поэтому более приемлем для установки на ноутбуки. Память 3D TLC NAND поддерживает аппаратное шифрование. SSD накопитель KINGSTON KC600 SKC600/1024G выполнен в тонком металлическом корпусе, удобном в установке. Ресурс TBW обозначен в 600 Тб. Устройство характеризуется низким энергопотреблением, составляющим 0,06 Вт в режиме ожидания, 1,3 и 3,2 Вт - при чтении и записи, а также незначительным нагревом. Бесперебойная работа обеспечена в температурном диапазоне от 0 до 70 градусов, температура хранения может колебаться от -40 до 85 градусов.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston 1024Gb (SKC600/1024G)

29.07.2024
Николай

Достоинства:
Скорость чтения и записи(копировал файлы на 50 Гб, скорость была не ниже 480 Гб)
Качество

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Хороший диск
29.07.2024
Chandler Bing

Достоинства:
Надежный ссд, с качественным контроллером и чипами.
Греется не больше 40°
Совместимость
По качеству близок к Samsung EVO
Наличие DRAM-буфера
Цена, ниже большинства на рынке

Недостатки:
Их нет, для Sata ssd это отличный вариант

Комментарий:
Сначала меня смутила цена, сильно ниже рынка, но по факту оказался оригиналом, все пломбы соответствуют.
Пользуюсь уже 3 недели, без каких-либо нареканий и проблем. Рекомендую



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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.2
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель KINGSTON KC600 SKC600/1024G представляет собой современное высокотехнологичное устройство, предназначенное для хранения данных. Отличается быстрым откликом, высокой производительностью и отличными скоростными возможностями при выполнении операций. Выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма, поэтому более приемлем для установки на ноутбуки. Память 3D TLC NAND поддерживает аппаратное шифрование. SSD накопитель KINGSTON KC600 SKC600/1024G выполнен в тонком металлическом корпусе, удобном в установке. Ресурс TBW обозначен в 600 Тб. Устройство характеризуется низким энергопотреблением, составляющим 0,06 Вт в режиме ожидания, 1,3 и 3,2 Вт - при чтении и записи, а также незначительным нагревом. Бесперебойная работа обеспечена в температурном диапазоне от 0 до 70 градусов, температура хранения может колебаться от -40 до 85 градусов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
29.07.2024
Николай

Достоинства:
Скорость чтения и записи(копировал файлы на 50 Гб, скорость была не ниже 480 Гб)
Качество

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Хороший диск
29.07.2024
Chandler Bing

Достоинства:
Надежный ссд, с качественным контроллером и чипами.
Греется не больше 40°
Совместимость
По качеству близок к Samsung EVO
Наличие DRAM-буфера
Цена, ниже большинства на рынке

Недостатки:
Их нет, для Sata ssd это отличный вариант

Комментарий:
Сначала меня смутила цена, сильно ниже рынка, но по факту оказался оригиналом, все пломбы соответствуют.
Пользуюсь уже 3 недели, без каких-либо нареканий и проблем. Рекомендую


Купить Накопитель SSD Kingston 1024Gb (SKC600/1024G) - по цене 30160 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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