Твердотельный накопитель MSI SSD SPATIUM M560 2TB M.2 2280 PCle 5.0 NVMe R10300/W8700MB/s 3D NAND TLC MTBF 1.5M 1300000/1400000 IOPS 1200TBW
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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
10300
Скорость записи, Мб/с
8700
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Энергопотребление, Вт
5.9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741416
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
10300
Скорость записи, Мб/с
8700
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
5.9
Размеры в упаковке, см
14х8х2
Вес, г.
40
Описание товара Твердотельный накопитель MSI SSD SPATIUM M560 2TB M.2 2280 PCle 5.0 NVMe R10300/W8700MB/s 3D NAND TLC MTBF 1.5M 1300000/1400000 IOPS 1200TBW
M.2 NVMe накопитель MSI SPATIUM M560 [S78-440Q940-P83] со скоростью 10300 Мбайт/сек в режиме чтения обеспечивает быстродействие компьютера. Программный интерфейс DirectStorage сокращает время загрузки игровых данных и программ. Накопитель предлагает 2000 ГБ для хранения игр, мультимедиа, документов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
10300
Скорость записи, Мб/с
8700
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
5.9
M.2 NVMe накопитель MSI SPATIUM M560 [S78-440Q940-P83] со скоростью 10300 Мбайт/сек в режиме чтения обеспечивает быстродействие компьютера. Программный интерфейс DirectStorage сокращает время загрузки игровых данных и программ. Накопитель предлагает 2000 ГБ для хранения игр, мультимедиа, документов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Твердотельный накопитель MSI SSD SPATIUM M560 2TB M.2 2280 PCle 5.0 NVMe R10300/W8700MB/s 3D NAND TLC MTBF 1.5M 1300000/1400000 IOPS 1200TBW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Твердотельный накопитель MSI SSD SPATIUM M560 2TB M.2 2280 PCle 5.0 NVMe R10300/W8700MB/s 3D NAND TLC MTBF 1.5M 1300000/1400000 IOPS 1200TBW