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SSD Накопитель SSD Western Digital 2.0Tb Black (WDS200T2XHE) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Western Digital 2.0Tb Black (WDS200T2XHE)

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Накопитель SSD Western Digital 2.0Tb Black (WDS200T2XHE) - фото 1
Накопитель SSD Western Digital 2.0Tb Black (WDS200T2XHE) - фото 2
Накопитель SSD Western Digital 2.0Tb Black (WDS200T2XHE) - фото 3
Накопитель SSD Western Digital 2.0Tb Black (WDS200T2XHE) - фото 4
Накопитель SSD Western Digital 2.0Tb Black (WDS200T2XHE) - фото 5
Накопитель SSD Western Digital 2.0Tb Black (WDS200T2XHE) - фото 6
Накопитель SSD Western Digital 2.0Tb Black (WDS200T2XHE) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
  • Накопитель SSD Western Digital 2.0Tb Black (WDS200T2XHE) - фото 1
  • Накопитель SSD Western Digital 2.0Tb Black (WDS200T2XHE) - фото 2
  • Накопитель SSD Western Digital 2.0Tb Black (WDS200T2XHE) - фото 3
  • Накопитель SSD Western Digital 2.0Tb Black (WDS200T2XHE) - фото 4
  • Накопитель SSD Western Digital 2.0Tb Black (WDS200T2XHE) - фото 5
  • Накопитель SSD Western Digital 2.0Tb Black (WDS200T2XHE) - фото 6
  • Накопитель SSD Western Digital 2.0Tb Black (WDS200T2XHE) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604975
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1750000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
70

Описание товара Накопитель SSD Western Digital 2.0Tb Black (WDS200T2XHE)

2000-гигабайтный SSD M.2 накопитель WD Black SN850X [WDS200T2XHE] оснащен массивным радиатором. Элемент теплоотвода гарантирует температурную стабильность и сохранение быстродействие устройства при любых нагрузках. Назначение модели – комплектация игровых системных блоков экстра-класса и мощных универсальных ПК для дома или офиса. Форм-фактор накопителя WD Black SN850X [WDS200T2XHE] – 2280. Обмен данными производится с помощью интерфейса PCI-E 4.0 x4. Накопитель поддерживает технологию Microsoft DirectStorage, которая ускоряет загрузку игр. Производительность устройства позволяет продуктивно использовать любые операционные системы и программы. Обеспечивается скорость последовательного чтения до 7300 МБ/с. Предельный показатель для записи – 6600 МБ/с. Выполнение любых операций ускоряет DRAM буфер. Его влияние особенно велико при работе с большим количеством мелких или сильно фрагментированных файлов. Максимальный ресурс записи накопителя – 1200 ТБ. Показатель является преимуществом для SSD рассматриваемой емкости. Накопитель рассчитан на высокую интенсивность сохранения данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Western Digital 2.0Tb Black (WDS200T2XHE)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1750000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
2000-гигабайтный SSD M.2 накопитель WD Black SN850X [WDS200T2XHE] оснащен массивным радиатором. Элемент теплоотвода гарантирует температурную стабильность и сохранение быстродействие устройства при любых нагрузках. Назначение модели – комплектация игровых системных блоков экстра-класса и мощных универсальных ПК для дома или офиса. Форм-фактор накопителя WD Black SN850X [WDS200T2XHE] – 2280. Обмен данными производится с помощью интерфейса PCI-E 4.0 x4. Накопитель поддерживает технологию Microsoft DirectStorage, которая ускоряет загрузку игр. Производительность устройства позволяет продуктивно использовать любые операционные системы и программы. Обеспечивается скорость последовательного чтения до 7300 МБ/с. Предельный показатель для записи – 6600 МБ/с. Выполнение любых операций ускоряет DRAM буфер. Его влияние особенно велико при работе с большим количеством мелких или сильно фрагментированных файлов. Максимальный ресурс записи накопителя – 1200 ТБ. Показатель является преимуществом для SSD рассматриваемой емкости. Накопитель рассчитан на высокую интенсивность сохранения данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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