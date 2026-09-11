Накопитель SSD Western Digital 2.0Tb Black (WDS200T2XHE)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Western Digital 2.0Tb Black (WDS200T2XHE)
2000-гигабайтный SSD M.2 накопитель WD Black SN850X [WDS200T2XHE] оснащен массивным радиатором. Элемент теплоотвода гарантирует температурную стабильность и сохранение быстродействие устройства при любых нагрузках. Назначение модели – комплектация игровых системных блоков экстра-класса и мощных универсальных ПК для дома или офиса. Форм-фактор накопителя WD Black SN850X [WDS200T2XHE] – 2280. Обмен данными производится с помощью интерфейса PCI-E 4.0 x4. Накопитель поддерживает технологию Microsoft DirectStorage, которая ускоряет загрузку игр. Производительность устройства позволяет продуктивно использовать любые операционные системы и программы. Обеспечивается скорость последовательного чтения до 7300 МБ/с. Предельный показатель для записи – 6600 МБ/с. Выполнение любых операций ускоряет DRAM буфер. Его влияние особенно велико при работе с большим количеством мелких или сильно фрагментированных файлов. Максимальный ресурс записи накопителя – 1200 ТБ. Показатель является преимуществом для SSD рассматриваемой емкости. Накопитель рассчитан на высокую интенсивность сохранения данных.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Теги товара: TLC, 2048 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 2048 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, 2048 ГБ, M.2 2280, TLC, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 1200 ТБ, 1200 ТБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 28 400 руб.7100 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 A-DATA 2.0TB LEGEND 900 (SLEG-900-2TCS)
-
В наличииЦена 28 580 руб.7145 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 28 620 руб.7155 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 2TB P320 P320P2TBM28 PATRIOT
-
В наличииЦена 28 710 руб.7178 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 2000Gb (SNV3SM3/2T0)
-
В наличииЦена 29 250 руб.7313 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 2Tb Legend 710 M.2 2280
-
В наличииЦена 29 520 руб.7380 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P300 2Tb (P300P2TBM28)
-
В наличииЦена 30 580 руб.7645 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data SU630 1.92Tb (ASU630SS-1T92Q-R)
-
В наличииЦена 31 310 руб.7828 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 1024Gb (SKC600/1024G)
-
В наличииЦена 31 330 руб.7833 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU)
-
В наличииЦена 31 470 руб.7868 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 2048GB (AGAMMIXS70B-2T-CS...
-
В наличииЦена 31 750 руб.7938 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 31 890 руб.7973 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Теги товара: TLC, 2048 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 2048 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, 2048 ГБ, M.2 2280, TLC, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 1200 ТБ, 1200 ТБ, 2048 ГБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD Western Digital 2.0Tb Black (WDS200T2XHE)