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SSD Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI)

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Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI) - фото 1
Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI) - фото 2
Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI) - фото 3
Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI) - фото 4
Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI) - фото 5
Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI) - фото 6
Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI) - фото 7
Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI) - фото 8
Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI) - фото 9
Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14000
Скорость записи, Мб/с
13000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1480
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI) - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI) - фото 5
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI) - фото 6
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI) - фото 7
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI) - фото 8
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI) - фото 9
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715005
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14000
Скорость записи, Мб/с
13000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1480
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI)

ADATA XPG MARS 980 PRO – это высокопроизводительный SSD формата M.2, созданный для геймеров, энтузиастов и профессионалов, требующих максимальной скорости и надежности. Благодаря интерфейсу PCIe 5.0 x4 и поддержке NVMe этот накопитель обеспечивает рекордную производительность, что делает его идеальным выбором для мощных ПК, рабочих станций и игровых систем. Встроенный радиатор эффективно отводит тепло, поддерживая стабильную работу даже при интенсивных нагрузках. Невероятная скорость чтения/записи Скорость последовательного чтения – 14 000 МБ/с , записи – 13 000 МБ/с , что в 2 раза быстрее PCIe 4.0 SSD . Это позволяет мгновенно загружать игры, 4K-видео и тяжелые приложения, сокращая время ожидания до минимума. Высокая производительность в многопоточной работе Благодаря 2 000 000 IOPS (чтение) и 1 650 000 IOPS (запись) накопитель легко справляется с одновременной обработкой множества запросов, что критично для профессиональных задач: рендеринга, виртуализации и работы с базами данных. Надежность и долговечность TBW (общий объем записи) – 1480 ТБ , что эквивалентно 0,4 DWPD (запись 400 ГБ в день в течение 5 лет). Использование 3D NAND-памяти повышает срок службы и устойчивость к износу. Эффективное охлаждение с радиатором Интегрированный алюминиевый радиатор предотвращает перегрев, обеспечивая стабильную работу даже при длительных нагрузках, таких как игровые сессии или обработка больших файлов. Современный интерфейс PCIe 5.0 Поддержка PCIe Gen5 x4 гарантирует совместимость с новейшими материнскими платами и готовность к будущим апгрейдам, раскрывая потенциал высокоскоростных систем.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14000
Скорость записи, Мб/с
13000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1480
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
ADATA XPG MARS 980 PRO – это высокопроизводительный SSD формата M.2, созданный для геймеров, энтузиастов и профессионалов, требующих максимальной скорости и надежности. Благодаря интерфейсу PCIe 5.0 x4 и поддержке NVMe этот накопитель обеспечивает рекордную производительность, что делает его идеальным выбором для мощных ПК, рабочих станций и игровых систем. Встроенный радиатор эффективно отводит тепло, поддерживая стабильную работу даже при интенсивных нагрузках. Невероятная скорость чтения/записи Скорость последовательного чтения – 14 000 МБ/с , записи – 13 000 МБ/с , что в 2 раза быстрее PCIe 4.0 SSD . Это позволяет мгновенно загружать игры, 4K-видео и тяжелые приложения, сокращая время ожидания до минимума. Высокая производительность в многопоточной работе Благодаря 2 000 000 IOPS (чтение) и 1 650 000 IOPS (запись) накопитель легко справляется с одновременной обработкой множества запросов, что критично для профессиональных задач: рендеринга, виртуализации и работы с базами данных. Надежность и долговечность TBW (общий объем записи) – 1480 ТБ , что эквивалентно 0,4 DWPD (запись 400 ГБ в день в течение 5 лет). Использование 3D NAND-памяти повышает срок службы и устойчивость к износу. Эффективное охлаждение с радиатором Интегрированный алюминиевый радиатор предотвращает перегрев, обеспечивая стабильную работу даже при длительных нагрузках, таких как игровые сессии или обработка больших файлов. Современный интерфейс PCIe 5.0 Поддержка PCIe Gen5 x4 гарантирует совместимость с новейшими материнскими платами и готовность к будущим апгрейдам, раскрывая потенциал высокоскоростных систем.
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Отзывы


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