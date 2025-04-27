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SSD Накопитель SSD M.2 Kingspec NX 2TB PCIe 3.0 x4 3D NAND TLC (NX-2TB) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD M.2 Kingspec NX 2TB PCIe 3.0 x4 3D NAND TLC (NX-2TB)

6 Отзывы
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Накопитель SSD M.2 Kingspec NX 2TB PCIe 3.0 x4 3D NAND TLC (NX-2TB)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3400
Скорость записи, Мб/с
3100
Энергопотребление
3.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 606023
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Характеристики

Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3400
Скорость записи, Мб/с
3100
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
3.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
20

Описание товара Накопитель SSD M.2 Kingspec NX 2TB PCIe 3.0 x4 3D NAND TLC (NX-2TB)

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 Kingspec NX 2TB PCIe 3.0 x4 3D NAND TLC (NX-2TB)

Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, все устраивает!
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл товар быстро, упакован был качественно. Проверил дома, всё работало , покупкой доволен продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Ivan P.

Достоинства:


Комментарий:
Приобретался во второй слот ноутбука asus taf a14. Слот насколько я знаю имеет ограничение PCIe 4.0 x 2, поэтому смысла гнаться за большими скоростями я не видел. На других устройствах не проверял. Как понимаю я у себя получил по итогу две линии PCIe 3.0, что для моих задач вполне приемлемо за эти деньги. Коробка в заводской упаковке, со штатным недорадиатором температуры 40-50 градусов.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Хороший SSD. В ноут Msi Katana gf76 встал без проблем, работает устойчиво.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Олег З.

Достоинства:


Комментарий:
были сомнения по товару из-за почти отсутствия оценок, но заказ пришёл быстро и целым, что на фотке товара то и пришло, установил в ПК и всё замечательно работает
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
После установки нужно отформатировать, чтобы комп нашёл его.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3400
Скорость записи, Мб/с
3100
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
3.4
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, все устраивает!
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл товар быстро, упакован был качественно. Проверил дома, всё работало , покупкой доволен продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Ivan P.

Достоинства:


Комментарий:
Приобретался во второй слот ноутбука asus taf a14. Слот насколько я знаю имеет ограничение PCIe 4.0 x 2, поэтому смысла гнаться за большими скоростями я не видел. На других устройствах не проверял. Как понимаю я у себя получил по итогу две линии PCIe 3.0, что для моих задач вполне приемлемо за эти деньги. Коробка в заводской упаковке, со штатным недорадиатором температуры 40-50 градусов.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Хороший SSD. В ноут Msi Katana gf76 встал без проблем, работает устойчиво.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Олег З.

Достоинства:


Комментарий:
были сомнения по товару из-за почти отсутствия оценок, но заказ пришёл быстро и целым, что на фотке товара то и пришло, установил в ПК и всё замечательно работает
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
После установки нужно отформатировать, чтобы комп нашёл его.


Накопитель SSD M.2 Kingspec NX 2TB PCIe 3.0 x4 3D NAND TLC (NX-2TB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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