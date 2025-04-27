Накопитель SSD M.2 Kingspec NX 2TB PCIe 3.0 x4 3D NAND TLC (NX-2TB)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD M.2 Kingspec NX 2TB PCIe 3.0 x4 3D NAND TLC (NX-2TB)
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, все устраивает!
Достоинства:
Комментарий:
пришёл товар быстро, упакован был качественно. Проверил дома, всё работало , покупкой доволен продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Приобретался во второй слот ноутбука asus taf a14. Слот насколько я знаю имеет ограничение PCIe 4.0 x 2, поэтому смысла гнаться за большими скоростями я не видел. На других устройствах не проверял. Как понимаю я у себя получил по итогу две линии PCIe 3.0, что для моих задач вполне приемлемо за эти деньги. Коробка в заводской упаковке, со штатным недорадиатором температуры 40-50 градусов.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший SSD. В ноут Msi Katana gf76 встал без проблем, работает устойчиво.
Достоинства:
Комментарий:
были сомнения по товару из-за почти отсутствия оценок, но заказ пришёл быстро и целым, что на фотке товара то и пришло, установил в ПК и всё замечательно работает
Достоинства:
Комментарий:
После установки нужно отформатировать, чтобы комп нашёл его.
Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 Kingspec NX 2TB PCIe 3.0 x4 3D NAND TLC (NX-2TB)
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, все устраивает!
Достоинства:
Комментарий:
пришёл товар быстро, упакован был качественно. Проверил дома, всё работало , покупкой доволен продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Приобретался во второй слот ноутбука asus taf a14. Слот насколько я знаю имеет ограничение PCIe 4.0 x 2, поэтому смысла гнаться за большими скоростями я не видел. На других устройствах не проверял. Как понимаю я у себя получил по итогу две линии PCIe 3.0, что для моих задач вполне приемлемо за эти деньги. Коробка в заводской упаковке, со штатным недорадиатором температуры 40-50 градусов.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший SSD. В ноут Msi Katana gf76 встал без проблем, работает устойчиво.
Достоинства:
Комментарий:
были сомнения по товару из-за почти отсутствия оценок, но заказ пришёл быстро и целым, что на фотке товара то и пришло, установил в ПК и всё замечательно работает
Достоинства:
Комментарий:
После установки нужно отформатировать, чтобы комп нашёл его.