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SSD Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW)

1 Отзывы
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Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото 3
Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото 4
Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото 5
Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото 6
Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото 7
Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото 8
Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото 9
Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото 10
Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото 11
Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
  • Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото 6
  • Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото 7
  • Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото 8
  • Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото 9
  • Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото 10
  • Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото 11
  • Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 419609
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW)

Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO передовое решение для тех, кто ищет невероятную производительность и высокую емкость хранения. Этот накопитель сочетает в себе впечатляющие технические характеристики и надежность, делая его идеальным выбором для профессионалов и энтузиастов. Samsung 1000Gb 980 PRO оснащен передовым интерфейсом PCIe 4.0, который обеспечивает впечатляющую скорость передачи данных до 7000 МБ/с в режиме чтения и до 5000 МБ/с в режиме записи. Это позволяет реализовать быструю загрузку операционной системы, сократить время ожидания и повысить производительность при работе с большими файлами и приложениями. Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO также обладает высокой надежностью и долговечностью, благодаря технологии динамического охлаждения, которая предотвращает перегрев и обеспечивает стабильную работу. SSD Samsung 980 PRO это идеальное решение для тех, кто стремится к максимальной производительности и эффективности своей системы хранения данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW)

06.09.2022
Андрей

Достоинства:
Хорошая скорость работы

Недостатки:
Ресурс перезаписи 600 ГБ. Интересно насколько его хватит при частом выделении места для виртуалок.

Комментарий:
Нормальный SSD, пломбы не вскрывались. При подключении ресурс был на уровне пары ГБ использования, т.е. абсолютно чистый. Надеюсь полет будет нормальный.



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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Описание
Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO передовое решение для тех, кто ищет невероятную производительность и высокую емкость хранения. Этот накопитель сочетает в себе впечатляющие технические характеристики и надежность, делая его идеальным выбором для профессионалов и энтузиастов. Samsung 1000Gb 980 PRO оснащен передовым интерфейсом PCIe 4.0, который обеспечивает впечатляющую скорость передачи данных до 7000 МБ/с в режиме чтения и до 5000 МБ/с в режиме записи. Это позволяет реализовать быструю загрузку операционной системы, сократить время ожидания и повысить производительность при работе с большими файлами и приложениями. Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO также обладает высокой надежностью и долговечностью, благодаря технологии динамического охлаждения, которая предотвращает перегрев и обеспечивает стабильную работу. SSD Samsung 980 PRO это идеальное решение для тех, кто стремится к максимальной производительности и эффективности своей системы хранения данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
06.09.2022
Андрей

Достоинства:
Хорошая скорость работы

Недостатки:
Ресурс перезаписи 600 ГБ. Интересно насколько его хватит при частом выделении места для виртуалок.

Комментарий:
Нормальный SSD, пломбы не вскрывались. При подключении ресурс был на уровне пары ГБ использования, т.е. абсолютно чистый. Надеюсь полет будет нормальный.


Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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