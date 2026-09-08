Накопитель SSD A-Data SU800 512Gb (ASU800SS-512GT-C)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD A-Data SU800 512Gb (ASU800SS-512GT-C)
Твердотельный накопитель A-Data SU800 оправдывает свое название Ultimate ("максимальный"), благодаря флеш-памяти 3D NAND, которая обеспечивает более высокую плотность, эффективность и надежность хранения информации. Более того, накопитель поддерживает интеллектуальную технологию SLC-кэширования и кэш-буфер DRAM для ускорения процессов считывания/записи. Благодаря механизму коррекции ошибок LDPC ECC и таким технологиям, как высокий показатель TBW (суммарное число записываемых байтов) и DEVSLP (спящий режим устройства), накопитель A-Data SU800 моментально повышает стабильность работы, срок службы и производительность ноутбука или настольного ПК.
Видео:
Видеообзор на Накопитель SSD A-Data SU800 512Gb (ASU800SS-512GT-C)
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Видео:
Видеообзор на Накопитель SSD A-Data SU800 512Gb (ASU800SS-512GT-C)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, Форм-фактор
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