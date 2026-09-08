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SSD Накопитель SSD A-Data SU800 512Gb (ASU800SS-512GT-C) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD A-Data SU800 512Gb (ASU800SS-512GT-C)

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Накопитель SSD A-Data SU800 512Gb (ASU800SS-512GT-C) - фото 1
Накопитель SSD A-Data SU800 512Gb (ASU800SS-512GT-C) - фото 2
Накопитель SSD A-Data SU800 512Gb (ASU800SS-512GT-C) - фото 3
Накопитель SSD A-Data SU800 512Gb (ASU800SS-512GT-C) - фото 4
Накопитель SSD A-Data SU800 512Gb (ASU800SS-512GT-C) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
  • Накопитель SSD A-Data SU800 512Gb (ASU800SS-512GT-C) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data SU800 512Gb (ASU800SS-512GT-C) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data SU800 512Gb (ASU800SS-512GT-C) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data SU800 512Gb (ASU800SS-512GT-C) - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data SU800 512Gb (ASU800SS-512GT-C) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 152139
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
80

Описание товара Накопитель SSD A-Data SU800 512Gb (ASU800SS-512GT-C)

Твердотельный накопитель A-Data SU800 оправдывает свое название Ultimate ("максимальный"), благодаря флеш-памяти 3D NAND, которая обеспечивает более высокую плотность, эффективность и надежность хранения информации. Более того, накопитель поддерживает интеллектуальную технологию SLC-кэширования и кэш-буфер DRAM для ускорения процессов считывания/записи. Благодаря механизму коррекции ошибок LDPC ECC и таким технологиям, как высокий показатель TBW (суммарное число записываемых байтов) и DEVSLP (спящий режим устройства), накопитель A-Data SU800 моментально повышает стабильность работы, срок службы и производительность ноутбука или настольного ПК.

Видео:

Видеообзор на Накопитель SSD A-Data SU800 512Gb (ASU800SS-512GT-C)

Видеообзор Накопитель SSD A-Data SU800 512Gb (ASU800SS-512GT-C)

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data SU800 512Gb (ASU800SS-512GT-C)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель A-Data SU800 оправдывает свое название Ultimate ("максимальный"), благодаря флеш-памяти 3D NAND, которая обеспечивает более высокую плотность, эффективность и надежность хранения информации. Более того, накопитель поддерживает интеллектуальную технологию SLC-кэширования и кэш-буфер DRAM для ускорения процессов считывания/записи. Благодаря механизму коррекции ошибок LDPC ECC и таким технологиям, как высокий показатель TBW (суммарное число записываемых байтов) и DEVSLP (спящий режим устройства), накопитель A-Data SU800 моментально повышает стабильность работы, срок службы и производительность ноутбука или настольного ПК.

Видео:

Видеообзор на Накопитель SSD A-Data SU800 512Gb (ASU800SS-512GT-C)

Видеообзор Накопитель SSD A-Data SU800 512Gb (ASU800SS-512GT-C)

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Отзывы


Накопитель SSD A-Data SU800 512Gb (ASU800SS-512GT-C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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