Накопитель SSD Netac N535N Series 1Tb (NT01N535N-001T-N8X)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
560
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 401456
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
560
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х1
Вес, г.
35
Описание товара Накопитель SSD Netac N535N Series 1Tb (NT01N535N-001T-N8X)
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
560
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD Netac N535N Series 1Tb (NT01N535N-001T-N8X) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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