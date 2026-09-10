Накопитель SSD Micron 5300MAX 240Gb (MTFDDAK240TDT-1AW1ZABYY)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Micron 5300MAX 240Gb (MTFDDAK240TDT-1AW1ZABYY)
SSD-накопители Micron представляют собой надежные решения для хранения данных, сочетая высокую скорость и надежность. Эти устройства имеют внушительное время наработки на отказ, составляющее 3 000 000 часов, что гарантирует долговечность использования. С максимальным ресурсом записи в 2190 ТБ, эти SSD идеально подходят для интенсивных рабочих нагрузок и обработки больших объемов данных. Объем накопителя составляет 240 ГБ, что позволяет хранить важные данные и быстро обращаться к ним. Скорость записи достигает 375 МБ/с, а скорость чтения — 540 МБ/с, обеспечивая быстрый доступ к файлам и сокращая время загрузки приложений. Форм-фактор 2.5 дюйма делает эти накопители совместимыми с большинством ноутбуков и настольных компьютеров. Производитель устройства — Китай, что свидетельствует о высоком качестве исполнения и строгом контроле производственного процесса. SSD-накопители Micron используют интерфейс SATA и построены на базе флэш-памяти типа 3D NAND, что гарантирует эффективное и стабильное функционирование устройства. Энергопотребление составляет всего 3,9 Вт, что способствует экономии электроэнергии и снижению тепловыделения. Это идеальный выбор для пользователей, ценящих высокую производительность и надежность в сочетании с современными технологиями хранения данных.
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